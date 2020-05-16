　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／吳釗燮、嚴德發留任　童振源接僑委會委員長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲現任駐泰代表童振源。（圖／翻攝自Facebook／Chen-yuan Tung）

▲現任駐泰代表童振源。（圖／翻攝自Facebook／Chen-yuan Tung）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文20日將舉行連任就職典禮，府院相關人事微幅調整大致上完成。最新消息，僑委會委員長吳新興准辭，遺缺由現任駐泰國大使童振源接任。

在外交、國防與兩岸方面相關部會人事方面，政院幕僚表示，除僑委會委員長吳新興准辭，遺缺由現任駐泰國大使童振源接任外。國防部長嚴德發、外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通、退輔會主委馮世寬及海洋委員會主委李仲威均留任。據悉，童振源原打算回到學校任教，不過在與府方溝通後，決定接任僑委會委員長一職。

另據了解，童振源已經准辭，自本年5月20日生效，原本預計5月20日前返抵台灣。然而泰國政府因為COVID-19疫情宣布延長國家緊急狀態至5月31日，並禁止所有國際航班入境泰國。目前預計六月初才會開放國際航班陸續復飛。童振源將會於搭乘六月初復飛後，第一班泰國直飛台灣的班機，返國接任僑務委員會委員長。

【520新內閣一覽】

行政院長　蘇貞昌，留任

內政部長　徐國勇，留任
外交部長　吳釗燮，留任
財政部長　蘇建榮，留任
教育部長　潘文忠，留任
經濟部長　沈榮津，留任
交通部長　林佳龍，留任
衛福部長　陳時中，留任
勞動部長　許銘春，留任
環保署長　張子敬，留任
國防部長　嚴德發，留任
法務部長　蔡清祥，留任
農委會主委　陳吉仲，留任
原能會主委　謝曉星，留任
陸委會主委　陳明通，留任
退輔會主委　馮世寬，留任
海委會主委　李仲威，留任
原民會主委　夷將．拔路兒，留任
人事行政總處人事長　施能傑，留任
政務委員兼任工程會主委　吳澤成，留任

文化部長　鄭麗君不續任，由李永得接任
科技部長　陳良基不續任，由吳政忠接任
國發會主委　陳美伶不續任，由龔明鑫接任
金管會主委　顧立雄不續任，由黃天牧接任
客委會主委　李永得不續任，由楊長鎮接任
僑委會委員長　吳新興不續任，由童振源接任

ET快訊
剛跟前妻復合...他情人節帶妹「摩鐵忘情衝刺拍片」！小三這理
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

廣德家怒控「韓式恐怖：3小時稽查2次」　環保局：是民眾檢舉

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

倒數20天韓國瑜用「國際牌」反罷韓　Kaohsiung, we can！XX排名躍30名

王定宇轟國安局：總統府列A級防護　為何遭駭客攻擊？

駭客狂發總統府偽文件　國安「鎖定目標」：攻擊恐持續到罷韓　

駭客入侵總統府變造資料　高虹安：APT持續滲透最難防

「敢罷韓就隨地大小便」網友不理性PO文頻出現　高雄警：要冷靜

駭客變造總統府文件「打賴」　朝野立委質疑有心人士政治操作

「順時中」響應8樂！甲仙八八風災芭樂小農　300斤贈醫護：愛可以無限大

出席雙城4地花閃向防疫人員致敬　盧秀燕：後疫情時期更要拚經濟

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

廣德家怒控「韓式恐怖：3小時稽查2次」　環保局：是民眾檢舉

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

倒數20天韓國瑜用「國際牌」反罷韓　Kaohsiung, we can！XX排名躍30名

王定宇轟國安局：總統府列A級防護　為何遭駭客攻擊？

駭客狂發總統府偽文件　國安「鎖定目標」：攻擊恐持續到罷韓　

駭客入侵總統府變造資料　高虹安：APT持續滲透最難防

「敢罷韓就隨地大小便」網友不理性PO文頻出現　高雄警：要冷靜

駭客變造總統府文件「打賴」　朝野立委質疑有心人士政治操作

「順時中」響應8樂！甲仙八八風災芭樂小農　300斤贈醫護：愛可以無限大

出席雙城4地花閃向防疫人員致敬　盧秀燕：後疫情時期更要拚經濟

台南市溫泉協會轉型培訓課程成果發表　黃偉哲期許溫泉旅遊更添知性風采

廣德家怒控「韓式恐怖：3小時稽查2次」　環保局：是民眾檢舉

捷運手扶梯見「短裙＋黑絲襪」　工程師「凍未條」...狂攝女大生裙底風光

國中會考考場為考生加油　黃偉哲贈鳳梨汁感謝試務團隊部署考場防疫

「馬卡龍色系優格飲」外型也太美！3款全新手搖掀一波打卡風潮

企聯射箭／譚雅婷轉隊首戰　水土不服2點全敗

恐龍女孩綺綺病逝！隔年母產子　男嬰瞳孔藏「熟悉靈魂」…醫淚崩：妳回來了

動了川普的人…美國務院督察長「調查蓬佩奧」　直接遭到開除！

復古重機Z900RS「老車味」改裝指南！K-Factory舊化零件全攻略

運將忘拉手剎車…貨車打滑後撞「2部一起墜山溝」！2人受傷送醫

花蓮離奇車禍！　白車「神右轉」　騎上鋼索車頭翹45度

政治熱門新聞

首談罷免心聲！韓國瑜3分鐘感性告白

台積電赴美設廠　吳子嘉：台灣加入美國隊

總統府遭駭竄改成「蔡英文陰謀」黑函

顧立雄、蘇嘉全下週入府　內閣人事異動拍板一次看！

總統府又被駭！今早文件流出..列「危險郵件」刑事局偵辦中

敢踏進投票所就走著瞧 網友PO不理性文

韓國瑜籲支持者不投罷免票　侯友宜：他防疫期間努力做事

蘇貞昌留任徐國勇　關鍵原因曝光

快訊／陳時中確定留任 蘇貞昌新內閣再慰留8首長

陳建仁挨酸「擇優」　名醫說話了

江啟臣提兩岸關係「4大原則」

詐保又性騷！辣秘書與護士控訴色院長對她們「摸臀胸」

設計師怒控高雄市府賴帳：還有誠信？

李來希怒嗆陳建仁推年改卻月領50萬元

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

《夫婦的世界》倒數2集GG了！「2劇情橋段」踩地雷

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面