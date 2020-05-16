快訊／吳釗燮、嚴德發留任　童振源接僑委會委員長





▲現任駐泰代表童振源。（圖／翻攝自Facebook／Chen-yuan Tung）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文20日將舉行連任就職典禮，府院相關人事微幅調整大致上完成。最新消息，僑委會委員長吳新興准辭，遺缺由現任駐泰國大使童振源接任。

在外交、國防與兩岸方面相關部會人事方面，政院幕僚表示，除僑委會委員長吳新興准辭，遺缺由現任駐泰國大使童振源接任外。國防部長嚴德發、外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通、退輔會主委馮世寬及海洋委員會主委李仲威均留任。據悉，童振源原打算回到學校任教，不過在與府方溝通後，決定接任僑委會委員長一職。

另據了解，童振源已經准辭，自本年5月20日生效，原本預計5月20日前返抵台灣。然而泰國政府因為COVID-19疫情宣布延長國家緊急狀態至5月31日，並禁止所有國際航班入境泰國。目前預計六月初才會開放國際航班陸續復飛。童振源將會於搭乘六月初復飛後，第一班泰國直飛台灣的班機，返國接任僑務委員會委員長。

【520新內閣一覽】

行政院長 蘇貞昌，留任

內政部長 徐國勇，留任

外交部長 吳釗燮，留任

財政部長 蘇建榮，留任

教育部長 潘文忠，留任

經濟部長 沈榮津，留任

交通部長 林佳龍，留任

衛福部長 陳時中，留任

勞動部長 許銘春，留任

環保署長 張子敬，留任

國防部長 嚴德發，留任

法務部長 蔡清祥，留任

農委會主委 陳吉仲，留任

原能會主委 謝曉星，留任

陸委會主委 陳明通，留任

退輔會主委 馮世寬，留任

海委會主委 李仲威，留任

原民會主委 夷將．拔路兒，留任

人事行政總處人事長 施能傑，留任

政務委員兼任工程會主委 吳澤成，留任

文化部長 鄭麗君不續任，由李永得接任

科技部長 陳良基不續任，由吳政忠接任

國發會主委 陳美伶不續任，由龔明鑫接任

金管會主委 顧立雄不續任，由黃天牧接任

客委會主委 李永得不續任，由楊長鎮接任

僑委會委員長 吳新興不續任，由童振源接任