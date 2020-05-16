「公安局洗衣女工傳播鏈」釀31人確診　舒蘭市一把手下台





▲吉林舒蘭市前市委書記李鵬飛。（圖／取自舒蘭發布微博）

記者陳政錄／綜合報導

大陸再有官員因疫情下台！據吉林省委16日發布的消息，決定免除李鵬飛的舒蘭市委書記職務，改由吉林市副市長張靜輝兼任。在此之前，吉林舒蘭市為大陸全國現存唯一一個疫情高風險地區，其「公安局洗衣女工傳播鏈」，截至15日已造成31人確診。

舒蘭市是由吉林省吉林市下轄的一個縣級市，5月8日通報在7日0到24時，出現1例本土新冠肺炎確診，為在舒蘭市公安局的洗衣女工後，不僅打破了吉林省73天無本地新增確診病例的紀錄，也造成她的多名親屬、、密切接觸者及次密切接觸者相繼確診，甚至包括遼寧瀋陽通報的跨省傳播確診病例。

▲吉林省舒蘭市在8日通報洗衣女工確診後，10日1天突增11本土病例 成大陸現有「唯一高風險地區」。（圖／翻攝微博）

目前，由於舒蘭疫情的關聯病例持續擴散，當地已進入戰時管制層級，風險等級提升為高風險，加碼封閉式管理，並將吉林火車站關閉，加上洗衣女工無接觸和出遊史，感染源正由國家衛健委增派專家組排查，吉林、遼寧兩省已有超過8000人被隔離。

據《吉林日報》報導，李鵬飛，男，1964年8月生，曾任舒蘭市委副書記，市長，2018年7月任舒蘭市委書記。而張靜輝，男，1966年3月生，2019年3月擔任吉林市副市長兼磐石市委書記。

按照吉林市衛健委網站今早通告，5月15日0-24時，吉林市新增本地確診病例2例，均為在控制範圍內，主動篩查的確診者，目前全市累計報告本地確診病例33例，逐步報告境外輸入確診病例病例12例，治愈出院9例，在院隔離治療3例，無症狀感染者6例。

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