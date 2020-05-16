高雄單車婦闖平交道「腳踩地慢慢滑行」！區間車煞不住撞上…屍體彈飛鄰線

▲台鐵高雄田尾平交道事故，單車婦闖入遭區間車撞斃。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

台鐵3122次自平公開往嘉義的區間車16日上午行經大湖=中洲間西正線田尾路平交道372K處時，發現一名67歲的林姓婦人騎著腳踏車闖入平交道，雖然司機員第一時間按鳴喇叭示警，但仍是煞車不及、當場撞上林婦。林婦遭火車撞擊後當場死亡，屍體還彈飛至鄰線，一度造成雙線不通。

鐵路警察局高雄分局指出，田尾路平交道清晨6時許發生死亡事故；台鐵司機員供稱，當時林婦騎著單車闖入平交道，由西側往東側用腳慢慢滑行，他發現異狀後已立即按喇叭、並且緊急煞車，但列車仍是撞上林婦，致其當場慘死，屍體還彈飛至鄰線，死狀相當悽慘。

警方起初不知林婦身分，直到在她身上找到健保卡，才終於確認，並立即通知其子到場協助處理。由於這起意外，雙線一度暫停通行，且今適逢國中會考，台鐵為避免影響旅客，第一時間啟動接駁作業，同時請鐵路警察盡速完成蒐證，並於上午7時50分放行，西線於7時56分恢復行車，東線則於8時23分恢復正常行駛，粗估本次事故影響22列次1070分、旅客約3790人。

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▼本次事故共計影響旅客約3790人。（圖／記者吳奕靖翻攝）