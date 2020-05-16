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社會 社會焦點 保障人權

天母「神鬼阿嬤」螞蟻搬錢2億！老董事長驚嚇：飼老鼠咬布袋...

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女會計陳碧足在一家飲水機工廠（白色建物）擔任會計多年，竟利用公司信任，侵吞公司工廠價值7000萬元的土地，圖為該工廠土地外觀。（讀者提供）

▲女會計陳碧足在一家飲水機工廠（白色建物）擔任會計多年，竟利用公司信任，侵吞公司工廠價值7000萬元的土地，圖為該工廠土地外觀。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

新北市一名女會計在飲水機工廠工作30年，深受老闆信任，公司前幾年遭美國公司跨海提告侵權求償，女會計假好心向老闆獻策，把工廠借名登記到自己名下脫產，沒想到公司產權一轉移，官司意外贏了，工廠卻遲不歸還，老闆一怒之下提告，法院一審理不得了，發現該名祖母級女會計竟五鬼搬運，前後A走公司近2億元，過著「隱形富豪」生活，還曾單筆申購投資4,600萬元基金，名下資金高達上億元，還擁有多棟房產。

新北市一家專做飲水機的電子工廠，多年前因遭美國公司跨海提告侵權，董事長擔心若官司敗訴，公司資產恐遭強制執行，因此聽從代書及擔任會計的老臣陳碧足建議，在官司訴訟期間先行脫產，將位於淡水的公司借名登記到陳名下，以避免遭巨額理賠。

遭侵占的飲水機工廠所出產的飲水機品項豐富，有不少公司行號都是使用該公司所生產的落地型飲水機和瞬熱飲水機。（翻攝華旗飲水機臉書）

▲遭侵占的飲水機工廠所出產的飲水機品項豐富，有不少公司行號都是使用該公司所生產的落地型飲水機和瞬熱飲水機。（翻攝華旗飲水機臉書）

假造借據　財產移轉

為了讓公司移轉財產的過程合理化，董事長和女會計陳碧足討論後，決定利用共同捏造的借據，營造公司欠女會計債務的假象，將工廠以2,300萬元的超低價格賣掉，再將產權移轉登記到女會計名下，同時還讓女會計掌握公司的存摺及印章等。

女會計陳碧足在該公司工作三十年，未婚膝下無子，但遭老闆指控靠著侵吞公司公款，退休生活過得十分安逸。（讀者提供）

▲女會計陳碧足在該公司工作三十年，未婚膝下無子，但遭老闆指控靠著侵吞公司公款，退休生活過得十分安逸。（讀者提供）

沒想到官司後來勝訴，不只不用面對巨額賠償，財務危機也一舉解除，但還來不及慶賀，另一起惡夢卻已開始，差點就讓老董事長傾家蕩產。

原來，取得工廠產權登記的女會計一直推遲不願歸還工廠，個性老實的老董顧念舊情，一直採取勸說方式，未輕舉妄動提告。但公司少東擔心此事再拖延下去，恐會讓父親大半輩子打拚的家業落入外人手中，決定採取行動，和老董共同說服女會計，先將工廠出售，再歸還現金。

二人好不容易說服女會計，將工廠以7,000萬元賣出，但女會計只歸還公司5,200萬元，剩餘的1,800萬元仍不願吐回，老董忍無可忍而提告。

案件進入法院審理後，女會計竟拿出雙方當初共同捏造的假借據，聲稱她並非純粹的公司會計，而是管理公司財務的實質負責人，因公司周轉困難，才會以2,300萬元將工廠賣給她，之後再將工廠出租給該公司。　

帳務曝光　偷偷搬錢

士林地院民事庭法官審理認為，該公司轉移工廠到女會計名下時，確實正和美國電子廠進行訴訟，女會計聲稱是實際負責人，卻拿不出當時借錢給公司的證據，也沒辦法提供匯款2,300萬元購廠的紀錄，多年來該公司也未曾支付租金給女會計，雙方也未就此爭論。

加上當時買賣工廠，女會計也向仲介表示，是代表公司老董出面處理工廠出售事宜，後續談價都是由老董決定，因此不採信她的說詞，判女會計應歸還工廠出售的錢。

女會計陳碧足稱該工廠土地是她向公司買下，又回租給公司，但後來土地轉售時，陳碧足卻自己在土地登記申請書（圖）上寫著「自用並無出租」，打臉自己。

▲女會計陳碧足稱該工廠土地是她向公司買下，又回租給公司，但後來土地轉售時，陳碧足卻自己在土地登記申請書（圖）上寫著「自用並無出租」，打臉自己。

本以為工廠要回後，事情就能告一段落，沒想到雙方撕破臉上了法院，公司相關帳務資料也跟著曝光，老董一查帳才發現，他信任並重用30年的女會計，早在侵占工廠之前，就利用掌握公司大小章及會計的職權，陸續搬走公司財產，前後累積下來共A走公司一億八千四百多萬元現金。

女會計個性狡猾，但自以為神不知鬼不覺的搬錢手法，現在一一跟著曝光，原來她趁公司向銀行辦理的貸款撥下後，先把錢在公司的數個帳戶間轉移多次，營造錢一直在公司的假象，過幾天再以小額、多筆方式，將資金分批轉入自己的私人戶頭，即使公司查帳，也因帳戶交易筆數龐大，通常只檢查貸款撥下後的首幾日交易，難以一眼看出異狀，以此蠶食鯨吞公司的款項。

該飲水機工廠有3家關係企業（圖），其中一家還經營過濾系統，營業額相當可觀，沒想到卻都被會計A走。（翻攝網路）

▲該飲水機工廠有3家關係企業（圖），其中一家還經營過濾系統，營業額相當可觀，沒想到卻都被會計A走。（翻攝網路）

低調未婚　虧空公款

誇張的是，除了利用公司貸款的錢在不同帳戶間轉換挪動搬錢，女會計竟還偽造老董的簽名，用公司名義向銀行申請貸款，銀行核貸後，再用同樣的手法慢慢將錢搬到自己的戶頭，結果流進女會計口袋的錢越來越多，公司的錢卻愈賺愈少而長期呈現負債，直到官司在法院審理，才讓她的惡行曝光。目前除了法院審理的民事求償外，刑事部分還有侵占案由檢方偵辦中。

陳碧足住在北市天母區一處公寓1樓，該位於美國學校附近。

▲陳碧足住在北市天母區一處公寓1樓，該位於美國學校附近。

陳碧足4年前在台北市中山區林森北路購買華廈（圖），也在新北市三芝區購地，可說是「隱形富豪」。

▲陳碧足4年前在台北市中山區林森北路購買華廈（圖），也在新北市三芝區購地，可說是「隱形富豪」。

本刊調查，現年約80歲的女會計陳碧足，未婚也無子女，和兄弟姊妹的感情不錯，大多住在天母地區，平日生活、穿著簡僕低調，出門也多以公車代步，但出手投資理財卻毫不手軟，喜歡購買基金，曾單筆申購高達四千六百多萬元，可說是典型的隱形富豪。

女會計50歲時透過原本就在該公司任職的弟弟介紹，進入該公司擔任會計，自此一路受老董重用，之後又介紹妹婿到公司擔任貨運司機，因此和老董一家人關係不錯，老董也對她信任有加，把公司帳房這個重責大任完全交給她，萬萬沒想到卻是「飼老鼠，咬布袋」，給了女會計虧空公款的機會。

會計陳碧足現今已退休，無憂無慮展開第二人生，圖為陳女出席朋友生日會合照。（翻攝臉書）

▲會計陳碧足現今已退休，無憂無慮展開第二人生，圖為陳女出席朋友生日會合照。（翻攝臉書）

類似女會計這般一家靠公司吃飯，卻還虧空公款的案件，近來屢見不鮮，最知名的例子是一名新北市闕姓女會計，先拉攏男友進公司擔任老闆司機，二人刻意在公司裝不熟，再聯手挪走公款一億多元，被檢方以詐欺罪起訴。

陳碧足騙錢事件簿

1986年：陳碧足透過弟弟介紹，進入該飲水機公司任職，擔任會計，負責製作帳目及替公司向銀行貸款等事宜。

1996年：美國公司跨海對飲水機公司提告，不懂法律的老董請教陳碧足的好友代書徐守仁，徐建議老董脫產，因此老董和陳碧足協商，將工廠借名登記在陳碧足名下。

1997年：飲水機公司官司勝訴，但陳碧足拖延將工廠土地登記歸還老董，老董又礙於情誼及擔心陳碧足掌握公司財務大權，恐會另增事端，遲遲不敢動作。

2015年：飲水機少東說服陳碧足將工廠土地出售，換成現金歸還，該土地以總價7千萬元賣出，但陳碧足卻分次吐回5千2百萬元，剩下1千8百萬元始終不還，目前已被法院判處應歸還。

2016年：陳碧足除了天母住宅外，又買下北市中山區林森北路公寓及淡水三芝土地，成為外表純樸的「隱形富豪」。

女會計A公款案件層出不窮，新北市闕姓女會計也靠著砂石廠老闆信任，侵吞公款1億多元。

▲女會計A公款案件層出不窮，新北市闕姓女會計也靠著砂石廠老闆信任，侵吞公款1億多元。

 

會計虧空款案例

美女會計劉方婷2009年間在歐洲自行車集團Accell在台分公司任職會計，卻在4年內侵占公款約2.3億元，錢全敗家購買精品，事發後她主動投案，將精品繳還公司抵償損失，台中地院以業務侵占罪判她4年8月。

加油站女會計許琇婷做假帳，7年間共侵占約1,180萬元，用來買名牌衣服、包包、搭遊艇旅行，許女一審被嘉義地院依業務侵占判刑2年4月、二審台南高分院撤銷改判，許女1年10月，緩刑5年，全案確定。

台北双喜電影公司擔任會計的陳玉玲，為多家電影工作室作帳，短短4年內便將1億1千多萬元公款挪為己用，受害者包括名作家藤井樹、導演李安的兒子李淳。陳女現已被台北地檢署依業務侵占罪起訴，全案仍在審理中。


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