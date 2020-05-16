辣祕書「薄紗照」曝光！揭醫詐500萬健保費　身分起底竟是長腿女模

▲長相甜美的小模樂樂曾在診所擔任祕書，為了捍衛健保制度永續，勇於揭發診所醫師涉嫌詐領健保費500萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北地檢署偵辦醫師林義龍涉嫌詐領健保費逾500萬元案，檢方15日依涉犯詐欺、偽造文書等罪，認為有串證、湮證之虞，向台北地院聲押禁見獲准。本刊調查，原來揪出林義龍犯行的幕後關鍵人物是藝名樂樂的吳姓女模，她勇於捍衛健保體制，認為「惡人終有惡報，不是不報，時候未到」，今天將和議員一起出面開記者會說明。

檢方日前以證人身分先傳喚廖姓女法務，昨經檢察官訊問後當庭改列被告，諭令以2萬元交保，另名陳姓駐診醫師，則被以20萬元交保，限制住居。

檢方指揮刑事局偵辦此案，檢警懷疑在秀朗診所執業的醫師林義龍向健保署申請健保點數，涉嫌虛增看病項目浮報，藉此詐領健保費，有些病患查了自己的健康存摺後，發現根本沒有罹患此病，不懂為何病例被胡亂記載，因此暗中向健保署檢舉。

健保署追查後，發現有患者就診時，例如看腸胃科診療項目時，記載驗血及照超音波，實際上沒做診療，但診所卻向健保署申報健保點數時，記載有做相關項目。

吳姓小模樂樂曾在「爆料公社」踢爆提到，「為了大家的安全，以及希望不要再有下個受害者，所以我決定把這件事情爆出來，醫療界有這種醫生應該讓大家知道」，她還提到早在去年2月28進入林的診所任職，1個多月後就離職，她之所以會離職的原因是因對方要求，「因為我是祕書，所以要陪他去吃飯」。

樂樂身高173公分、擁有白皙長腿， 她曾爆料病人來看病都沒打病歷，當健保局到診所抽查時，醫師亂打補病例，還叫她在旁邊幫忙，甚至威脅若說出去就不給薪資，嚇得她想哭也不敢哭…只能裝淡定。



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