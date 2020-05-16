　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辣祕書「薄紗照」曝光！揭醫詐500萬健保費　身分起底竟是長腿女模

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

長相甜美的小模樂樂曾在診所擔任祕書，為了捍衛健保制度永續，勇於揭發診所醫師涉嫌詐領健保費500萬元。（翻攝自Jing Ling Wu臉書）

▲長相甜美的小模樂樂曾在診所擔任祕書，為了捍衛健保制度永續，勇於揭發診所醫師涉嫌詐領健保費500萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北地檢署偵辦醫師林義龍涉嫌詐領健保費逾500萬元案，檢方15日依涉犯詐欺、偽造文書等罪，認為有串證、湮證之虞，向台北地院聲押禁見獲准。本刊調查，原來揪出林義龍犯行的幕後關鍵人物是藝名樂樂的吳姓女模，她勇於捍衛健保體制，認為「惡人終有惡報，不是不報，時候未到」，今天將和議員一起出面開記者會說明。

檢方日前以證人身分先傳喚廖姓女法務，昨經檢察官訊問後當庭改列被告，諭令以2萬元交保，另名陳姓駐診醫師，則被以20萬元交保，限制住居。

檢方指揮刑事局偵辦此案，檢警懷疑在秀朗診所執業的醫師林義龍向健保署申請健保點數，涉嫌虛增看病項目浮報，藉此詐領健保費，有些病患查了自己的健康存摺後，發現根本沒有罹患此病，不懂為何病例被胡亂記載，因此暗中向健保署檢舉。

長相甜美的小模樂樂曾在診所擔任祕書，為了捍衛健保制度永續，勇於揭發診所醫師涉嫌詐領健保費500萬元。（翻攝自Jing Ling Wu臉書）

長相甜美的小模樂樂曾在診所擔任祕書，為了捍衛健保制度永續，勇於揭發診所醫師涉嫌詐領健保費500萬元。（翻攝自Jing Ling Wu臉書）

健保署追查後，發現有患者就診時，例如看腸胃科診療項目時，記載驗血及照超音波，實際上沒做診療，但診所卻向健保署申報健保點數時，記載有做相關項目。

吳姓小模樂樂曾在「爆料公社」踢爆提到，「為了大家的安全，以及希望不要再有下個受害者，所以我決定把這件事情爆出來，醫療界有這種醫生應該讓大家知道」，她還提到早在去年2月28進入林的診所任職，1個多月後就離職，她之所以會離職的原因是因對方要求，「因為我是祕書，所以要陪他去吃飯」。

長相甜美的小模樂樂曾在診所擔任祕書，為了捍衛健保制度永續，勇於揭發診所醫師涉嫌詐領健保費500萬元。（翻攝自Jing Ling Wu臉書）

長相甜美的小模樂樂曾在診所擔任祕書，為了捍衛健保制度永續，勇於揭發診所醫師涉嫌詐領健保費500萬元。（翻攝自Jing Ling Wu臉書）

樂樂身高173公分、擁有白皙長腿， 她曾爆料病人來看病都沒打病歷，當健保局到診所抽查時，醫師亂打補病例，還叫她在旁邊幫忙，甚至威脅若說出去就不給薪資，嚇得她想哭也不敢哭…只能裝淡定。


更多鏡週刊報導
國際駭客鎖定10大企業勒索　調查局提6大資安措施防範
傳吳釗燮掌國安會呼聲高　顧立雄職務仍未定案
阻止666罷韓投票上路　韓國瑜再提暫停執行理由曝光

ET快訊
剛跟前妻復合...他情人節帶妹「摩鐵忘情衝刺拍片」！小三這理
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

運將忘拉手剎車…貨車打滑後撞「2部一起墜山溝」！2人受傷送醫

曳引車駕駛一心二用翻車　小客車追撞成廢鐵…駕駛亡

台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

婦人無業缺錢用...專摸「椅墊沒蓋好」機車　1天偷6台得手上千元

證件照怪怪的！新莊菜鳥帥警指揮交通「順手抓」逃逸7年緊張男

「黃蜂」拖延7隻小虎鯨回大海　困高雄港12天！海保署臉書日記曝救援

剛跟前妻復合...他情人節又帶妹「摩鐵忘情衝刺」還拍片！　小三這理由判免賠

捷運手扶梯見「短裙＋黑絲襪」　工程師「凍未條」...狂攝女大生裙底風光

新竹古董玩家3.5萬「爽收200年古蹟」　詭辯：不知贓物！法官狂打臉

金門男挖到823砲戰未爆彈…淡定開往金防部　友追3公里攔下：母湯啦！

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

運將忘拉手剎車…貨車打滑後撞「2部一起墜山溝」！2人受傷送醫

曳引車駕駛一心二用翻車　小客車追撞成廢鐵…駕駛亡

台3線大型重機過彎失控　打滑摔進水溝「4名追焦手」慘遭波及　

婦人無業缺錢用...專摸「椅墊沒蓋好」機車　1天偷6台得手上千元

證件照怪怪的！新莊菜鳥帥警指揮交通「順手抓」逃逸7年緊張男

「黃蜂」拖延7隻小虎鯨回大海　困高雄港12天！海保署臉書日記曝救援

剛跟前妻復合...他情人節又帶妹「摩鐵忘情衝刺」還拍片！　小三這理由判免賠

捷運手扶梯見「短裙＋黑絲襪」　工程師「凍未條」...狂攝女大生裙底風光

新竹古董玩家3.5萬「爽收200年古蹟」　詭辯：不知贓物！法官狂打臉

金門男挖到823砲戰未爆彈…淡定開往金防部　友追3公里攔下：母湯啦！

企聯射箭／譚雅婷轉隊首戰　水土不服2點全敗

恐龍女孩綺綺病逝！隔年母產子　男嬰瞳孔藏「熟悉靈魂」…醫淚崩：妳回來了

動了川普的人…美國務院督察長「調查蓬佩奧」　直接遭到開除！

復古重機Z900RS「老車味」改裝指南！K-Factory舊化零件全攻略

運將忘拉手剎車…貨車打滑後撞「2部一起墜山溝」！2人受傷送醫

身分證對對碰回歸！8、3、1、2、0中5碼　吃温野菜可享5折

曳引車駕駛一心二用翻車　小客車追撞成廢鐵…駕駛亡

中職／富邦悍將主場戰樂天桃猿拚止敗　16日因雨延賽

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

中職／蔣智賢左膝腫脹下二軍　于森旭上一軍

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

聯結車倒車…他爆頭慘死！頸與身體「幾乎分離」

妻探班給驚喜…門打開心碎！夫辦公室激吻秘書　

天母「神鬼阿嬤」螞蟻搬錢2億！

師要求開冷氣遭拒！怒轟學生禽獸不如遭判刑

疫情衝擊酒店停業滿月　女公關另闢5大戰場打游擊

台中正妹路邊酒醉！嬌喊3次「哩咪爾味」

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

汐止區某社區大樓水質「怪怪的」

北市中山區驚爆隨機割喉！男騎士緊急閃過逃死劫

3歲馬尾娃到超商「買乖乖」　暖警助找路

醫師詐領健保費500萬　長腿辣模女祕書復仇揭弊

高雄單車婦闖平交道　遭區間車撞斃

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

人妻淪陷閨蜜砲友！超狗血劇情神展開

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面