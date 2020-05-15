台灣設計「壁咚調味罐」紅到日本！3天瘋轉超過11萬次　敲碗狂問哪裡買

▲台灣設計紅到海外！陶博館得獎作品「壁咚調味罐」3天被狂轉超過11萬次。（圖／Pinkoi提供）



記者林育綾／綜合報導

台灣設計紅到海外！一名日本網友日前在Twitter分享在台灣購買的「壁咚調味罐」，PO出後獲得大量網友回應和分享，不到3天就有超過11萬人次轉發，紛紛敲碗問「在哪買得到？」事實上這件有趣的「壁咚調味罐」，是早在2015年榮獲鶯歌陶博館的陶瓷新品獎作品，如今也在Pinkoi平台販售。

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▲日本網友瘋狂敲碗問「哪裡買得到？」（圖／翻攝自Twitter／Pinkoi提供）

「壁咚調味罐」在Twitter 上PO出並瘋狂轉發後，許多網友也開始熱搜，許多平台也分享這件有趣的設計，更登上香港Yahoo奇摩新聞的報導，成功將台灣在地品牌傳遞至海外。

Pinkoi表示，早在去年就邀請鶯歌陶瓷博物館加入平台，讓台灣在地的創意被更多人看見，而這件「壁咚調味罐」正好被陶博館收錄其中，它更在2015年榮獲鶯歌陶博館的「陶瓷新品獎」。

創作者將胡椒罐設計為壁咚中的男女，一位伸手壁咚，另一位則害羞摀著嘴巴，使用完畢時，將調味罐歸位的那一刻，浪漫的「壁咚」即呈現在使用者面前，替平凡的調味工具增添趣味及幽默性。