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太平洋艦隊po臉書第6度經過台海　中國：會「密切關注」

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▲▼美國太平洋艦隊麥坎貝爾號（USMcCampbell）越過台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Flee）

▲美國太平洋艦隊麥坎貝爾號（USMcCampbell）第六度越過台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Flee）

實習記者符芳萱／綜合報導

美海軍太平洋艦隊14日表示，麥克坎貝爾號驅逐艦（DDG-85）今年第六次越過台灣海峽。美國第七艦隊發言人安東尼中尉（Lt. Anthony Junco）表明，船隻從台灣海峽過境，致力於自由開放印度太平洋的承諾，而海軍將繼續在國際法允許的範圍內飛行、航行和操作。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）報導，美國海軍將船隻駛入南中國海，幾乎會每月一次從台灣海峽過境，目的是挑戰中國提出的領土或經濟影響主張。對此，台灣國防部表示，這艘船已經向南航行，這是所謂的「常規任務」，並補充說它正在朝這個方向繼續前進。

▲▼美國太平洋艦隊麥坎貝爾號（USMcCampbell）越過台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Flee）

▲美軍日前在臉書發布越過台灣海峽的照片。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Flee）

根據路透社報導，中國外交部發言人趙立堅說，中國將會「密切關注」美國船隻的駛過，「美方有關錯誤做法是對中國媒體政治打壓的升級，我們對此表示強烈不滿和堅決反對，美方固守冷戰思維和意識形態偏見，不斷升級對中國媒體的打壓行動。」

趙立堅表示，美方以「對等」為藉口，不斷升級對中國媒體的政治打壓，將嚴重干擾中方媒體在美開展正常報導活動，要求美方立即糾正錯誤。他也說，「否則，中方將必須對美採取反制措施。」

另外，中美雙方最近幾個月都在台灣附近增加軍事活動，其中包括美國定期航行經過台灣海峽，以及中國固定在台灣附近進行空軍演習。

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