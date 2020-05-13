　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

挽救語言傳承危機！「國家語言發展中心」設置草案　跨部會達成共識

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中央疫情指揮中心全英文即時翻譯手語老師李振輝,手譯員。（圖／記者李毓康攝）

▲《國家語言發展法》明定保障台灣各固有族群之自然語言和台灣手語的傳承、復振及發展。（示意圖／中央疫情指揮中心即時翻譯手語老師李振輝，記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

許多本土語言面臨傳承危機，文化部自2018年起推動設立專業組織，今（13）日公布「國家語言研究發展中心設置條例」草案，已經獲得教育部、客委會、原民會、衛福部等跨部會共識，推動設立國家語言研究發展中心，作為我國國家語言專業性組織，發揮研究、調查、保存、推廣、發展及資源整合等功能，以落實《國家語言發展法》保障各語言傳承、復振與發展的目標。

《國家語言發展法》於2019年1月公布施行後，各國家語言的復振受到各界廣泛重視，然許多本土語言面臨傳承危機，語言史料及語料保存皆迫在眉睫。依據《國家語言發展法》第六條規定，政府得指定專責單位，推動國家語言相關事務。因此文化部自2018年起即推動設立專業組織，以強化國家語言研究與資源整合能量，落實各國家語言的保存與發展。

請繼續往下閱讀...

文化部今（13）日表示，「國家語言研究發展中心設置條例」草案，已經獲得教育部、客委會、原民會、衛福部等跨部會共識，並通過行政院人事行政總處初審，將待行政院院會排定審查。未來將以行政法人性質，推動設立國家語言研究發展中心，作為我國國家語言專業性組織，發揮研究、調查、保存、推廣、發展及資源整合等功能，以落實《國家語言發展法》保障各語言傳承、復振與發展的目標，期待成為我國國家語言研究的重鎮，並承擔政府國家語言智庫的任務，支援各國家語言主管機關相關工作，並與世界各國語言組織進行語言保存復振工作的交流與合作。

以行政法人設置國家語言研究發展中心，是考量中心主要任務為執行國家語言語料及史料的調查、研究、典藏、應用及推廣，適合以公法人進用專業人力，以推動具高度公共性及專業性之公共任務。

長期以來國家語言語料、史料散佚各政府機關及學術單位，語言中心承擔政府保存國家語言資產的重要任務，以行政法人設立，較具社會公信力，並可強化語料徵集功能，有助於向各政府部門、研究單位及各傳播媒體徵集語言／語音語料，以提升語言保存的成效，確保我國多元語言保存的多樣性及完整性，建構台灣語言的知識體系。

此外，國家語言為全民所有，語言中心需辦理語言蒐集、調查、保存、應用推廣等公共性事務，以行政法人設立，公共監督密度較高，例如立法監督、行政監督、審計監督等機制，更能確保相關業務執行效益。
 
文化部表示，鑒於《原住民族語言發展法》及《客家基本法》修正案分別於2017年6月及2018年1月公布施行，此兩法業已明定原住民族語言及客語為「國家語言」，並積極推動相關保障。為使各國家語言皆能獲得支持，並針對面臨傳承危機之國家語言積極復振，未來國家語言研究發展中心之業務範圍將涵蓋《國家語言發展法》第三條所規定之各固有族群使用的自然語言及台灣手語，進行跨部會整合。

文化部已與原民會取得共識，原民會目前已依據《原住民族語言發展法》第27條之規定設立「財團法人原住民族語言研究發展基金會」，將尊重該基金會獨立運作，語言中心內部將設置負責原住民族語業務之專責部門，與基金會共同協力。

而客語部分，文化部也已與客委會取得共識，依據《客家基本法》規定需推動之客語研究發展、認證及推廣等相關工作亦將納入語言中心業務。國家語言研究發展中心將整合推動各固有族群使用的自然語言及台灣手語，亦將加強跨部會資源整合，以該中心之專業人力進行長期性、基礎性的工作，支援及協助各級政府機關及民間單位，共同推動國家語言的研究、調查、保存、推廣、復振等工作。
 
文化部此次擬具之「國家語言研究發展中心設置條例」草案，包含國家語言研究發展中心業務範圍、經費來源、組織運作方式，以及監督機關文化部對該中心的監督機制等，未來將透過國家語言系統化的蒐集、調查及研究，建立國家語言的知識體系，也將進行語料的數位應用研發，以提升各語言的使用活力，促進語言的復振與發展。
 
文化部長鄭麗君表示，國家語言保存與復振工作刻不容緩，《國家語言發展法》係作為國家語言政策之整體性基本法，以保障台灣各固有族群之自然語言和台灣手語，國家並應針對面臨傳承危機之國家語言優先推動復振與發展工作。至於推動設立行政法人國家語言研究發展中心，則是進一步以專業組織，落實該法規定應辦理之各項事務，期許語言中心未來能成為國家語言研究、保存的專業重鎮，以促進各國家語言永續發展。

ET快訊
王婉諭挺罷韓　李來希竟酸：把小燈泡的頭顱踢到高雄
臉書粉絲專頁、社團故障！網哀號打不開..緊急修復中
曾激吻三上悠亞！男偶像養後宮「一晚約幾十個妹」：防疫期間更要
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

20歲男泡網咖發燒送醫不治！「3小時火化」家屬怒　衛生局：依中央規定處理

LIVE／嘉義縣宣布機關不強制戴口罩全國跟進？指揮中心14時說明

疫情改變飛行！AirAsia推「非接觸式」旅行　報到→登機不碰人

潘文忠為20萬考生加油　國中會考16、17日登場！新規範看這邊

農糧署花卉展示提供「打卡白框框」　網友：感覺很毛、很陰…

挽救語言傳承危機！「國家語言發展中心」設置草案　跨部會達成共識

觀光紓困免證可辦！264人加班核銷　30億元「救命錢」已撥款

肥美泰國蝦超出手掌！她一脫殼「慘變3cm蝦米」：詐騙吧...萬人笑暈喊扯

獨／陪玩平台兼差半年！白皙妹「100K薪水被吃掉」慌了：工時比上班還長

鳥太多偷吃結穗稻米　雲林農「掛蛇驅鳥」效果讚！但也嚇死人

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

20歲男泡網咖發燒送醫不治！「3小時火化」家屬怒　衛生局：依中央規定處理

LIVE／嘉義縣宣布機關不強制戴口罩全國跟進？指揮中心14時說明

疫情改變飛行！AirAsia推「非接觸式」旅行　報到→登機不碰人

潘文忠為20萬考生加油　國中會考16、17日登場！新規範看這邊

農糧署花卉展示提供「打卡白框框」　網友：感覺很毛、很陰…

挽救語言傳承危機！「國家語言發展中心」設置草案　跨部會達成共識

觀光紓困免證可辦！264人加班核銷　30億元「救命錢」已撥款

肥美泰國蝦超出手掌！她一脫殼「慘變3cm蝦米」：詐騙吧...萬人笑暈喊扯

獨／陪玩平台兼差半年！白皙妹「100K薪水被吃掉」慌了：工時比上班還長

鳥太多偷吃結穗稻米　雲林農「掛蛇驅鳥」效果讚！但也嚇死人

台股收復10900點關卡！　由黑翻紅收漲58點

劉一德赴北檢說明「韓國瑜黑歷史」　鄭照新痛批：荒謬絕倫

MIT口罩前進白宮　沈榮津上AIT直播談台灣國家隊

張柏芝12歲兒Lucas超帥身高直逼媽！　「神秘小兒子髮色」洩漏生父身分

侯乃榕獨挑大樑 主持520正副總統就職典禮　壓力大到夢中背文稿

15分鐘疲憊肌復活！夏季「超有感面膜」盤點

李來希批王婉諭「把小燈泡頭顱踢到高雄」　洪慈庸怒嗆：根本沒有人性！

無尊告白成語蕎被打槍　梁赫群助攻幫擄女神芳心

拯救國內觀光　林佳龍：防疫踩線團5月底出發

國際網紅主動拍台灣抗疫片　讚「捐千萬口罩的國家」觀看破1800萬

生活熱門新聞

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

Lo-Fi House拍片道歉！網轟沒誠意

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

即／今年首颱黃蜂生成！日預估路徑轉彎

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

領到10萬紓困嗨喊「發大財」！網見餘額全怒了

內行人點「滴妹飲料店」3大問題

好市多10吋水果蛋糕「499元CP值爆表」

威力彩飆上4.6億　「4生肖」財運爆表

禁外籍人士入境「黃秋生卻來台」　指揮中心曝「申請原因」

故宮翻出巡撫隱匿疫情奏摺

夢到朋友先生出狀況　提醒後網傻：神預言

黃蜂颱風「5天大轉彎」　海警機率揭曉

更多熱門

相關新聞

未正名原住民語言面臨存亡危機

未正名原住民語言面臨存亡危機

2018年立法院通過《國家語言發展法》，包含閩南語、客語、原住民語都被列為12年國民教育各階段部定課程，是台灣多元語言文化發展的重要里程碑。原住民各族語言雖已被列為國家語言，但確有部分尚未被國家承認的原住民（平埔族群）語言沒被納入課程中。

本土語言2022年列國高中必修　含客語、手語、閩東語

本土語言2022年列國高中必修　含客語、手語、閩東語

綠委提「英語列第2官方語言」

綠委提「英語列第2官方語言」

30年後台語滅亡　乾脆辦理後事

30年後台語滅亡　乾脆辦理後事

國家語言發展法挨批　管媽這樣回

國家語言發展法挨批　管媽這樣回

關鍵字：

國家語言發展中心國家語言發展法

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

賴弘國2點讓阿嬌心死！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

Lo-Fi House拍片道歉！網轟沒誠意

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

更多

最夯影音

更多
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面