熱褲女友偕「賓士小王」上摩鐵！綠光男友定位氣瘋了　撂人堵門捉姦

▲許姓男子懷疑蘇姓女友（著短褲者），偕賓士小王上汽車賓館開房間，率友人前往興師問罪，並動手毆打小王受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市安平區1家汽車賓館11日上午發生一起毆鬥案，市警四分局警方據報前往查處，發現係1件「捉猴」桃色糾紛事件，許姓男子懷疑蘇姓女友與黃姓男子有染，追蹤女友偕小王開賓士車上汽車賓館「開房間」時，偕4友人興師問罪，動手痛毆打傷小王，許男等5人被警方依聚眾鬥毆罪嫌法辦。

據警方調查，11日上午9時許，29歲許姓男子與20歲的蘇姓女友，2人都是用iphone同款型智慧手機，許男根據手機的定位系統功能追蹤到蘇女手機位於台南市安平區1家汽車旅館內。許男許懷疑蘇女出軌，氣得帶領4名男性友人前往這家汽車賓館「抓猴」。

許男5人到了汽車旅館後，蘇姓女友與疑似小王的30歲黃姓男子2人一起出房間鐵門，與許男等人在房間外談判，許男等人質問黃男為何帶蘇女上汽車賓館開房間？黃男則解釋說，他與蘇女是舊識，因10日晚上2人在一起喝酒，蘇女不勝酒力，才相偕到汽車旅館休息，他與蘇女沒有發生不軌行為。

但黃男的解釋除不能消除許男一方的不滿，反而更令許男等人不爽，即對黃男動手追打，一直到市警四分局員警及時趕到，將許男等人架開，黃男除右眼部遭打傷紅腫外，其他部位尚無明顯外傷，警方將在場許男、23歲郭男、被打的黃男及蘇女都帶回調查偵辦。

因為許男一方5人涉毆打黃男，觸犯刑法150條妨害秩序罪的聚眾鬥毆罪嫌，警方先依法將許、郭2人送辦，再通知許男另3名友人到案說明，依法偵辦。

►超美超好吃