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天熱泌尿道易發炎　4NG衛生習慣超多人都在做

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圖文／常春月刊

尿道炎、陰道炎，又讓你頻尿、癢到睡不著了嗎？泌尿道是指人體整段泌尿系統，包含腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等（男性會加上攝護腺）細菌感染，引起頻尿、排尿時，有灼熱感等不順。

男女性都會發生泌尿道感染，但女性廣好發於各種年齡層。康寧醫院營養師陳詩婷解釋，女性因為生理構造的關係，根據統計發現，33％以上的女性，至少一生會發生一次泌尿道或陰道感染，機率更是男性的8倍，而且一旦感染過，還會一直反覆感染。

其中引起泌尿道感染最主要的細菌是大腸桿菌，原因可能是因為不良的排尿習慣、擦拭方式不對，或是性行為等問題，導致細菌逆行往上到膀胱、輸尿管、腎臟等，而引起泌尿道感染，特別是夏季氣候悶熱，更是泌尿道感染的好發季節。

1、性行為前後應該排尿

性行為過後，常會把陰道和肛門的細菌帶進尿道，甚至膀胱裡面，建議性交完之後應排尿，若有必要，得做清洗的動作。

2、經常憋尿

特別是需要長時間忍尿的工作者，如老師、百貨公司職員、司機等，容易因為尿液在膀胱停留的時間過久，造成感染的機率增加。

3、擦拭陰部方式錯誤

泌尿道感染多是由大腸桿菌引起，而大腸桿菌正是由糞便攜帶的，故排尿之後，衛生紙擦拭方向應由陰道口擦至肛門，當擦拭的方向不對，容易把陰道和肛門間的細菌帶進尿道、甚至膀胱，而引起感染。

4、常穿太緊的褲子

太緊的褲子會造成生殖器官悶熱，增加細菌繁殖的機會；建議應多穿棉質、寬鬆、通風的外褲。

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