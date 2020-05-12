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流傳1800年史話發行8千萬冊！《三國志》漫畫推中文典藏版

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▲▼流傳1800年發行8千萬冊！《三國志》漫畫推中文典藏版（圖／尖端出版）

▲問世50年發行8千萬冊！《三國志》漫畫推中文典藏版。（圖／尖端出版）

記者林育綾／綜合報導

日本漫畫家橫山光輝所繪的《三國志》自1971年起連載，單行本共60集，問世至今50年，總發行量在全球累積8千萬冊，堪稱為史詩級漫畫！如今流傳1800年的史話，將由尖端推出中文典藏版，讓更多漫迷收藏。

▲▼流傳1800年發行8千萬冊！《三國志》漫畫推中文典藏版（圖／尖端出版）

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▲橫山光輝所繪的《三國志》改編動畫，是許多台灣6、7年級生的「三國啟蒙」。（圖／尖端出版）

橫山光輝所繪的《三國志》，敘述從東漢黃巾之亂到三國蜀漢滅亡之間的故事，改編動畫於1991年到1992年間播放，是許多台灣6、7年級生的「三國啟蒙」。

▲▼流傳1800年發行8千萬冊！《三國志》漫畫推中文典藏版（圖／尖端出版）

▲橫山光輝所繪的《三國志》。（圖／尖端出版）

隨著時代演進，新的三國改編作品層出不窮，但橫山光輝版本一直是資深漫迷的共同回憶，甚至在近年以一格「孔明の罠」（孔明的陷阱）被網友作為哏圖傳播，其中司馬懿一句對白「慢著！不要慌！這是孔明的陷阱！」更被廣泛用在網路世界的回文裡。

▲▼ 流傳1800年發行8千萬冊！《三國志》漫畫推中文典藏版（圖／尖端出版）

▲《三國志典藏版》將分3次出版，每次共10冊。（圖／尖端出版）

《三國志典藏版》將分3次出版，每次共10冊，第一批出版的劇情描述至水鏡先生登場，指點劉備去問賢於臥龍、鳳雛。中文版更同步推出盒裝典藏套書，比照日本愛藏版，每本都有彩頁收錄，而封面採用畫布紙，增加一層防水、防灰塵的多麗膜，方便讀者收藏。出版社也號召歷史迷、動漫迷與電玩迷一起「桃園三結義」！

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