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日本明批准「抗原快篩」擴大檢測能量　30分鐘便可知結果！

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▲▼凌越生醫與台大合作共同研發新冠病毒抗體快篩試劑，已獲初步成果。研發成果已經送審，一旦通過即可量產，產量每月可達40萬劑。圖為凌越生醫實驗室檢測新冠病毒過程。（圖／記者湯興漢攝）

▲日本決定批准新冠肺炎快篩試劑以擴大檢測能量。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省13日將正式批准使用「抗原檢測」，希望透過快篩試劑組擴大國內檢測能量，未來將優先使用於疫情嚴重區域，並以返國民眾為主要對象。雖然抗原檢測的精準度較現有的「PCR檢測」低，但是操作上不需要特別的技術，僅需花費30分鐘便可得知結果。厚生勞動省也承諾，13日正式啟用後，將繼續推動保險給付，並加速快篩實用化。

根據《日本放送協會》報導，抗原檢測如同流感快篩，只需要採集鼻腔內部的檢體即可在30分鐘內得知採檢結果。不過由於檢查上還是有一定的感染風險，預計只會在目前已經提供PCR檢測，同時擁有充分防疫對策的醫療機關實施，暫時不會普及至一般的診所。

厚生勞動省表示，東京、神奈川、大阪以及北海道等地區疫情較為嚴重且檢測需求高，抗原檢測批准後，將會優先提供於採檢這幾個地區的返國人士。此外，由於抗原檢測的精準度較低，容易出現偽陰性，因此未來在採檢過程中，如果出現陰性將會重新以PCR檢測採檢，僅採檢呈陽性的病患才會歸為確診。

厚生勞動省透露，13日批准使用後，將會同步公布適用對象與相關檢測方法。另外，該抗原檢測試劑組製造商FUJIREBIO（富士レビオ）表示，一星期約可製造20萬組快篩試劑。

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