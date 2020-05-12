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布局AI技術加緊打擊假消息！　Twitter任命前Google副總裁擔任獨立董事

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▲▼twitter,社交軟體,社交平台。（圖／路透社）

▲Twitter,社交軟體,社交平台。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

Twitter 在三月份嚴厲地打擊有關新冠病毒（COVID-19）的假消息，現更宣佈要加大力道，使用與COVID-19相關的訊息，在推文上需要引入新的標籤和警告消息，以提供更多上下文和消息來源，新標籤將連結到 Twitter 策劃的頁面或帶有更多消息的外部可信來源。

週一下午 Twitter 也在新聞稿中宣佈，任命前 Google 副總裁李飛飛為董事會獨立董事，外媒據此推測他們未來將更著重AI技術的發展。

▲李飛飛。（圖／Business Insider）

▲李飛飛。（圖／Business Insider）

《Business Insider》報導 ，牛津大學的一份研究報告中指出，Twitter 上有高達59％未標注來源或標示假訊息警告的消息，由於適逢疫情緊張期間與即將到來的美國總統大選，Twitter 正急需AI技術的協助來提高監管工具的效能。李飛飛的角色和背景，明顯是該公司希望能對於遏止氾濫的假消息發揮一定作用的人物。

Twitter 指出，誤導性內容可分為三大類：
(1) 誤導性信息：由公共衛生專家機構確認為虛假或誤導性的陳述或主張。
(2) 有爭議的主張：對主張的準確性、真實性或可信度提出質疑或未知的陳述。
(3) 未驗證的聲明：分享時未經確認的信息，即便可能為真或為假。

Twitter 補充，之後還會更進一步在推文中添加「取決於損害的傾向性和誤導性訊息」類型的警告標語，這些警告將讓人們知道這條訊息與公衛專家的指導有衝突，而 Twitter 會再進一步審查。


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