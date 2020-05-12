護理師居然做過這些事！馬桶裡撈手機...秀傳5分54秒暖心催淚影片曝

▲秀傳醫院製作國際護理師節影片。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

5月12日是國際護理師節，秀傳醫院今天發表「什麼！護理師居然做過這些事情」影片，分享護理師碰到的經驗，護理師還要展現愛心為病患切水果、馬桶裡撿手機、當兒童老師，還要為病危病患與家屬拍下最後一張全家福，這些回憶都讓護理師更堅信自己的選擇，更希望給護理人員應得的尊重，5分54秒的影片內容更是讓人暖心又催淚。

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▲護理師要充當台語翻譯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

畫面呈現，「切水果篇」躺在病房上的病患四肢動彈不得，要求護理師切水果，還得切成小小丁、甚至還有病患感受到護理師的親切又溫暖，幫忙相親做媒，還邀男主角全家人帶花束到醫院求交往，讓護理師尷尬的不知如何是好。

甚至還有病患要護理師幫忙撿掉在馬桶裡的手機，也很有耐心的戴手套到馬桶裡將手機撈起來，甚至要幫忙住院的兒童當數學老師解答習作，遇上醫師巡房，還得幫忙台語不輪轉的醫師，適時當台語翻譯員。最令人感動的莫過於幫臨終病患拍下一張珍貴的圖片，讓這名護理師感動到無法自己。

秀傳醫院指出，希望在護理師節的今天，以這段有趣又感動人的影片，呈現護理師堅守工作崗位的一面守護民眾的健康，更期盼社會大眾給護理人員多多加油打氣，給予應有的尊重。

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