全球416萬人染疫！美破8萬死　俄羅斯連9天萬例確診超越義大利

▲全球染疫人口逼近420萬。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間12日上午6點30分，全球累計416萬8427例確診、28萬5445死；美、西、英維持全球前三大確診國，3月因疫情悲劇曾引起全球關注的義大利，正式被連續9天破萬確診的俄國超越。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計134萬6163例確診、8萬297死、病癒23萬2733例、總篩檢人數938萬2235人。白宮日前已連續傳出2名人員染疫，周一（11日）已經發出指示，要求所有進入西廂辦公室的人員，全程一律配戴口罩，正副總統也已經開始每日常規檢測。

▲美國正副總統川普與潘斯（Mike Pence），都不願戴口罩。（圖／路透）

俄羅斯方面，疫情「突飛猛進」的情況下，累計已達22萬1344例確診、2009死，若接下來24小時內再新增1萬例，將會超過西班牙，成為第二大染疫國。總統普丁則宣布，疫情風險仍存在，但經濟重啟是所有人都關心的事，而建築營造業和農業應先復工，其餘非上下班通勤、遛狗、購買日常用品等居民，繼續居家禁足。

中國方面，累計8萬4010例確診、4637死，最早爆發疫情大流行的武漢已經解封；然而東北吉林省舒蘭市11日驚傳，新增13例本土群聚感染病例，且有向周圍城市擴散的情況。舒蘭市已進入封閉管理，人車禁止通行。





▲吉林省舒蘭市距離武漢2162公里，突增11例本土群聚感染病例。（圖／翻攝微博）

歐洲方面，西班牙累計22萬7436例確診、2萬6744死；英國22萬4332例確診、3萬2141死；義大利21萬9814例確診、3萬739死；法國累計17萬7547例確診、2萬6646死；德國累計17萬2576例確診、7661死。

中東方面，土耳其累計13萬9771例確診、3841死；伊朗累計10萬9286例確診、6685死；沙烏地阿拉伯4萬1014例確診、255死。

亞洲方面，印度累計7萬768例確診、2294死；新加坡累計2萬3822例確診、21死；日本累計1萬5777例確診、624死；印尼1萬4265例確診、991死；韓國1萬909例確診、256死；台灣440例確診、7死。