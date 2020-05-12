瘋電影／Hello World　即使世界即將崩塌我只想再見妳

文／賴賴

瘋言瘋語：

這絕對是屬於青少年大量使用電腦的年輕人適合的作品，整個架構像是平行宇宙的概念，卻又是虛擬與實際的拉扯，到底誰才是真正的實物，又或者全部都是虛擬世界，身在這個世界的人，可以判別嗎？電影有許多假設，有大量的電腦科技資訊，非常適合現代學生閱讀，以愛情為動機，穿越艱鉅的困境也要救女朋友，頗為感人。

當人類發展出量子電腦時，人腦與電腦的對比性日益明顯，那些前世記憶和量子記憶是否又可類比，那麼人類的存在與未來，這部電影的劇本非常強大，不論在劇情情感深度和科技資訊的新意，編劇以科幻的手法帶出可能性，讓人看完電影大腦會不斷思考著，這部電影內涵與我們現在所處世界，和人類存在的價值，假如你只是電腦中的一個腳色，是否能在你所扮演的腳色中，扮出極大值。

非常非常喜歡這部電影，不論是平行宇宙或是虛擬世界，我們只能在有限的空間和能力努力，去創造未來。



片 名：Hello World

英文片名：Hello World

類 型：愛情、動畫、科幻

上映日期：2019-11-15

片 長：01時38分

導 演：伊藤智彥

演 員：北村匠海 、 濱邊美波 、 松坂桃李(Tori Matsuzaka)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



本片以2027年的京都為舞臺，描述一名高中生直實（北村匠海 配音）的面前，突然出現一位自稱是來自10年後的自己的青年（松坂桃李 配音），希望直實和他一起改變未來，只為了拯救在3個月後會開始交往的同學一行瑠璃（濱邊美波 配音）。然而，其背後真正的目的究竟為何？這個現實世界背後又隱藏著怎樣驚人的祕密？

▲十年後的自己來找自己，阻止事件發生。

▲畫風唯美故事生動前衛。

▲女朋友三個月後可能陷入終身昏迷不醒。

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