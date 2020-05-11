瘋電影／吞噬　懷孕之後開始愛吞釘子

文／賴賴

瘋言瘋語：

當你娶到一個瘋子，做得到照顧她一生的承諾嗎？還是丟進瘋人院一了百了。這個劇本實在很厲害，這也是我們普通得在社會版面上才有可能看到的奇人軼事，妻子在開始懷孕時，便得了強迫症，開始對吞下危險金屬硬物有強烈慾望，甚至吞釘子，寶寶還在肚子裡也沒在怕的，很新穎的題材，電影流暢好看。

這位女主角的演技真的很厲害，整部電影大多時間是女主單獨一人的表演，詮釋這位強迫症孕婦，對吞下硬物的慾望與滿足，並且拉出來的成就感，抑鬱的性格，和被發現後的外力限制，自我抑制再控制不了，像是毒品般的上癮，場景有三分之二在女主家屋內庭院，這個耗資不高卻張力十足的劇情，台灣編劇可以做功課參考。



片 名：吞噬

英文片名：Swallow

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2020-04-24

片 長：01時35分

導 演：卡洛米拉貝拉戴維斯(Carlo Mirabella-Davis)

演 員：海莉班奈特(Haley Bennett)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：本萃電影



劇情大綱



年輕的杭特與丈夫瑞奇新婚後便一同搬進了丈夫父母送他們的嶄新豪宅，一面布置新宅一面期待新生命到來的同時，她也意識到自己病態的癖好：吞食各種危險的小物品。



無論是小彈珠、螺帽、紙張，甚至是圖釘、電池都在她的「食物清單」上，即便見血也阻止不了她將這些容易危害身體的小東西吃進肚子裡的衝動。而這樣的病態癖好被丈夫發現後便被強制送去接受治療。



在與心理醫師愛莉絲會談後，杭特意識到這癖好的緣由直直指向她人生黑暗處最不為人所知的秘密。當她意圖挖掘面對這秘密的同時，卻也發現丈夫過於逼人的掌控越來越激烈，甚至欲將她送去精神病院，她與孩子的生命也因此急速受到威脅……。

▲婚後她感受到自己被丈夫無視的壓力與恐懼。

▲她開始對於吞下硬物並排出感到成就感。

▲有身孕之際，她仍不斷吞下硬物家人要讓她到療養院受照顧以保嬰兒。

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