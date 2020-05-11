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「宜蘭勁好TOP10」進入網路票選階段　邀請全民參與

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▲▼165家參與的「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」票選活動，誰能稱霸靠您一票決定。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲165家參與的「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」票選活動，誰能稱霸靠您一票決定。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府展現各鄉鎮市在地產業特色，辦理第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」活動，目前已經進行到網路票選階段，同時也邀請全國民眾共同參與，究竟哪些用心優質的商家能夠稱霸宜蘭，成為代表宜蘭的明日之星呢？全靠您寶貴的選票來決定宜蘭最具代表的吉祥物，及一起為心目中的宜蘭發聲！

▲▼165家參與的「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」票選活動，誰能稱霸靠您一票決定。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」11日的記者會中，大家期待已久最能代表宜蘭特色的吉祥物手稿初亮相，經過主辦單位的嚴選，由宜比鴨、檜木爺爺2個富含宜蘭意象的吉祥物進入選拔：宜比鴨以宜蘭聞名國際的「櫻桃鴨」為創作概念，腳踩雨鞋，兩頰圓嘟嘟模樣最愛道地宜蘭美食。而檜木爺爺從宜蘭出名且充滿香氣的檜木森林為發想，代表宜蘭世界級自然資產及生態內涵，默默守護大宜蘭。即日起至5月31日，投下您神聖的一票，未來宜蘭觀光代言就會是「他」！

▲▼165家參與的「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」票選活動，誰能稱霸靠您一票決定。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼165家參與的「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」票選活動，誰能稱霸靠您一票決定。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」活動開跑以來，也受到在地店家熱情的支持，報名情況踴躍。活動十大好食計89家；十大好物計76家參賽，網羅了宜蘭的星級飯店、餐廳、小吃飲品、農漁特產伴手禮及文創商品，充分展現宜蘭在地特色與精神，同時也彙集手創料理、傳統食堂、現撈海鮮、客家料理、原住民風味餐及異國料理…等不同類型老饕名店，無論您來自哪裡想吃哪道料理，熱搜點讓您一次買齊吃盡。

「宜蘭吉祥物」和「宜蘭勁好TOP10好食&好物」票選活動時間從11日上午9時開始至31日下午5時 止，開放全國民眾線上投票。想要為心愛的宜蘭店家投票的網友都可以到「宜蘭勁好Top 10 好食.好物.好所在」活動專頁（http://www.yilantop10.com）進行投票，不但能夠為您支持的店家和吉祥物讚聲之外，還有機會得到星級飯店住宿券、餐券、商品兌換券、宜蘭泡湯券、限量帆布包等總價值超過二十萬好禮！

▲▼165家參與的「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」票選活動，誰能稱霸靠您一票決定。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼165家參與的「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」票選活動，誰能稱霸靠您一票決定。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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