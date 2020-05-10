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世界華文傳媒新媒體影響力Q1排行　《ETtoday新聞雲》奪社交媒體第一名

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▲▼世界華文傳媒新媒體影響力Q1排行　《ETtoday新聞雲》奪社交媒體影響力第一名。（圖／中新社）

▲《ETtoday新聞雲》奪社交媒體影響力第一名。（圖／中新社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國新聞社與中國傳媒大學新聞學院聯合舉辦的「世界華文傳媒新媒體影響力」今年第一季的排行榜近日出爐，《ETtoday新聞雲》在「社交媒體影響力」項目中拿下第一名。

觀察榜單可以發現，《ETtoday新聞雲》在「社交媒體影響力」得到的評分達462.93，再度拿下該項目的第一名；在「新媒體影響力」項目獲得1288.30評分，拿下第二名；在「網站影響力」拿下第四名，比上一季度前進了一個名次。

主辦單位指出，2020年第一季度，新冠肺炎疫情全球蔓延，世界華文媒體在新媒體平台的內容生產能力和互動能力受全球性熱點事件的影響，出現較大的波動，「從社交媒體平台的生產力數據指標看，去年同期出現的節日性低點（例如：春節）在今年第一季度並未出現，各家華媒社交平台內容發布數量在第一季度大幅上升。」

據不完全統計，在全球疫情較為嚴重的3月，華媒海外社交平台發布的疫情報導佔內容總數的35%，其中，Facebook平台內容發布數量與去年同期比較上升41個百分點，與2019年第四季度比較上升25個百分點；Twitter平台的內容發布數量也打破此前下降趨勢，與2019年第四季度比較上升8個百分點，創下近三個季度以來的新高；微信、微博平台與上一季度相比分別上漲1個百分點和8個百分點。

從社交媒體平台的互動力數據指標看，今年第一季度社交平台互動力水平增長趨勢明顯，海外社交平台條均互動總量較去年第四季度上升46個百分點，大陸社交平台條均互動總量較去年第四季度上升69個百分點。

通過數據分析顯示，今年第一季度華文媒體網站平台的生產能力和互動能力均沒有顯著提升。網站內容生產能力較去年第四季度下降13個百分點。網站互動力情況持續下降，單用戶訪問頁面數、日均瀏覽時間、跳出率及網站外鏈數等指標都處於監測以來最低區間。

值得關注的是，能夠體現用戶在網站留存時間的重要指標「日均瀏覽時間」的平均值下降趨勢明顯，數據連續下滑9個月，雖然在今年3月出現反彈跡象，平均值水平達到了88.5 s，但本季度的整體情況與上季度相比，還是下降了4個百分點。

▲▼世界華文傳媒新媒體影響力Q1排行　《ETtoday新聞雲》奪社交媒體影響力第一名。（圖／中新社）

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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