搶劫畫面曝！牛奶配送工拿刀挾持女志工　「救人第一」大林郵局60秒丟出9萬

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮中山路郵局7日下午發生歹徒持刀行搶，搶匪一進郵局後，立即持刀威脅量額溫的女志工，郵局人員為救人，60秒內丟出櫃檯內現金9萬餘元，黃嫌取款時非常緊張，急忙將現金塞入塑膠袋，還有一些現金掉落櫃台和地上，在進門約80秒後逃出，8日上午在大林地區送牛奶時被跟監警方逮捕。

▲大林郵局黃姓搶嫌遭警方逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲大林郵局黃姓搶嫌被監視器拍下逃逸身影。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃姓搶匪曾任大林地區國小家長會會長，因債務關係動起搶劫郵局念頭，7日下午頭戴白色安全帽及黑色口罩，獨自前往住家附近的中山路郵局行搶，逃逸時還企圖以紙板遮蔽自身臉孔以躲避監視器拍攝。

現職牛奶配送員的黃嫌因積欠友人千萬債務鋌而走險，成功搶得9萬元後逃逸，警方隨即調閱路口監視器進行追補。

▲大林郵局黃姓搶嫌曾任當地國小家長會長。（圖／記者翁伊森翻攝）

事發後，警方調閱監視器比對身材隨即確認黃姓犯嫌身分，但為不打草驚蛇，直到8日上午等黃嫌出門送牛奶時，才上前加以逮捕。黃嫌被逮後坦承犯罪。

▲警方起出大林郵局黃姓搶嫌做案工具。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義大林郵局遭搶監視器畫面。（圖／讀者簡賜進、魏慶儀提供）

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