影／520就職紀念酒幕後守護者！「橡木桶修復師」41年技藝即將封存

▲520就職紀念酒幕後守護者！「橡木桶修復師」陳慶昇師傅，41年技藝即將封存。（圖／中華文化總會提供）



記者林育綾／綜合報導

此次520就職紀念酒款中的「OMAR」，來自台酒南投酒廠蘊藏在一桶桶陳年的橡木桶中，而背後有位鮮為人知的守護者，「橡木桶修復師」陳慶昇師傅超過40個年頭與橡木桶為伍，由於即將退休，長達41年的修復技藝也將封存。在他眼中，橡木桶跟人的生命一樣，也是在一呼一吸間活著。

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▲在陳慶昇師傅眼中，橡木桶跟人的生命一樣，也是在一呼一吸間活著。（圖／中華文化總會提供）

中華文化總會今（7）日推出《匠人魂》系列影片第22集「一呼一吸，橡木桶修復師」，主角是與橡木桶為伍超過40個年頭的陳慶昇師傅，在他眼中，橡木桶跟人的生命一樣，也是在一呼一吸間活著，存在橡木桶內的化學變化，就是呼吸與轉換。而威士忌蘊藏在一桶桶陳年的橡木桶中，隨著時間而熟成，味道層次更加醇厚豐富。

▲「橡木桶修復師」每天都需要專注檢查每一座橡木桶的細節，包括是否有破洞需要修補、是否發霉。（圖／中華文化總會提供）

在南投酒廠內，有一群洋樽修護技術員，又稱橡木桶修復師，他們積極打造出色的台灣威士忌品牌，每天都需要專注檢查每一座橡木桶的細節，包括是否有破洞需要修補、是否發霉。

陳慶昇說，橡木桶除了修復之外，隔一段時間還要定期幫它清洗。台灣地理環境溼度很高，灰塵容易黏著在橡木桶表層，久而久之它就無法呼吸了。

▲陳慶昇師傅2020年底即將退休，長達41年修復橡木桶的技藝也將封存。（圖／中華文化總會提供）

工作年資只比南投酒廠年紀小2歲的陳慶昇師傅，2020年底即將退休，長達41年修復橡木桶的技藝也將封存，他回憶起當初一頭栽進橡木桶修復的緣分，是從朋友口中聽到「情報」，得知南投酒廠在招考「洋樽木工」，當時還不清楚細節，便自我說文解字一番，從字義上判斷：洋是三點水再一個羊，樽是木字頭，這項工作可能跟木工相去不遠。果然一做就超過40年，靠著自己的木工技力和思維，成就了他的匠人魂。

▲《匠人魂》影片讓大家了解，橡木桶修復師就是「維持威士忌品質的守護者」。（圖／中華文化總會提供）



文化總會副秘書長李厚慶說，很多人並不知道原來台灣也有釀造威士忌的技術，更不清楚橡木桶的學問與功夫，文總今天推出的《匠人魂》影片，讓大家了解「橡木桶修復師」就是「維持威士忌品質的守護者」，優質橡木桶是維持威士忌靈魂的重要因素，在台灣尚無專製橡木桶技藝的現況下，有損裂的製桶，酒廠的師傅採用在地的水蠟燭成為修復材料，並研製出專屬台灣自己的工序流程，遂逐漸開展令國際驚豔的傳統修復技藝，這也是台灣之光的展現。

▲很多人不清楚橡木桶的學問與功夫。（圖／中華文化總會提供）



文化總會自2017年8月起，在傳統技藝與創新技藝領域中訪尋隱身於巷弄角落的在地職人，拍攝《匠人魂》系列短片已達22支，呈現台灣百工百業的底蘊朝氣與豐沛能量，讓每位匠人其一生懸命的精神，得到重視與尊敬，最新一支影片已在文總官網、臉書上架，文總在疫情期間推出影片，希望為社會增加更多溫暖的正能量。

影／《匠人魂》第22集「一呼一吸」：

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