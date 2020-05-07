金正恩視察內幕！消息曝工廠沒完工「典禮前匆促裝修」：與這原因有關

▲北韓領導人金正恩5月1日出席順天磷肥工廠竣工儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓領導人金正恩1日出席順天磷肥工廠竣工儀式，打破外界傳聞多日的病危說。但如今北韓人士出面爆料，工廠建設尚未全面完工，當日對外報導的場景，是在典禮前幾天接獲高層通知才連夜匆促準備完成，背後用意可能在於，政府想要透過金正恩視察工廠，鼓勵增加化肥生產來克服國家糧食短缺難題。

Daily NK報導，順天磷肥工廠未能完工的最大障礙，在於現代化設備進口以及生產過程所需的關鍵特殊化學試劑。但消息人士表示，中央委員會在4月28日那天突然下了一道命令，要求準備工廠竣工儀式，「在這2天之中，所有建築工人全力以赴為竣工典禮做足準備，連夜趕工完成廠區外觀」，就連士兵們也一同加入作業，甚至工廠人員家人全體動員，協助在廠區內的花圃擺設、道路清潔。

▲▼北韓領導人金正恩胞妹金與正也一同出席。（圖／路透）

根據負責工廠建設項目的人預測，政府上級之所以會大動作整理廠區，可能會有名高級政府成員前來造訪。但消息人士提到，其實每個人都知道建設工程還沒完成，但聽說會有剪綵儀式的時候，大家就開始猜，是不是有人偽造報告，打造工廠已經完工的印象，但「根本就沒人料到，來的人會是金正恩本人。」

文中提及，中央委員會已發布命令，要求工廠在朝鮮勞動黨建黨紀念日10月10日之前，至少要有2條生產線運行，一旦工廠投入營運，平壤政府可能會大篇幅宣傳此一成果。

消息人士認為，當局為這間還沒有完工的工廠舉行竣工剪綵儀式，且金正恩還親自到現場視察，背後原因可能是，希望把黨、軍隊、社會大眾全體團結起來，透過鼓勵增加化肥生產，克服國家糧食短缺。

▼金正恩現身的消息，登遍國際各大媒體。（圖／達志影像／美聯社）

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