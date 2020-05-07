9分鐘全都錄！美髮師和男客「店內直接來」　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

▲張女和陳男直接在家中廚房嘿咻，讓家人從手機看到畫面都傻眼。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名張姓家庭美髮老闆娘幫陳姓男客理髮，兩人竟直接當場發生關係，過程全被張夫用手機的雲端監視器目擊。張夫立刻叫兒子、女兒和媳婦來看，並趕回家抓姦。張被陳妻求償100萬元，二審判賠30萬元確定。

判決指出，張女和陳男都50多歲。陳妻指控，2018年8月10日上午11時許，張在家中客廳和丈夫相擁接吻，遭張夫裝的監視器拍下3段各3分鐘畫面；同年8月26日，張在家中廚房和丈夫嘿咻，經張夫在外透過手機看到監視器發現。

陳妻說，張夫隨即打電話給兒子、媳婦，同時從手機目睹監視器中的畫面；他又通知女兒，4人一起回家，但丈夫和張女已完成性交，坐在客廳休息。她控訴，和丈夫結婚10多年，育有1子1女，未料張女竟勾搭丈夫，使她精神遭受嚴重打擊摧殘，因此求償100萬元。

▼兩人在廚房嘿咻，未料全被監視器拍下。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

張女則辯稱，她與陳男因理髮結識，不清楚對方有婚姻，僅止於普通朋友關係，雖互有好感但未逾越分際，縱有摟抱也是屬於西方人禮貌性的交際往來行為，否認光碟錄影畫面的男女為兩人。

但張女兒子證稱，當天接到父親電話，說陳男正在家裡和母親發生關係，「父親在手機監視器上發現，我手機也有雲端監視器畫面，看到他們在廚房性交，陳站在母親後方」；他回家看到陳已在理髮廳和母有說有笑，詢問兩人剛剛在幹嘛，是不是有發生關係，但陳不說話馬上要離開，「我馬上把陳拉住，母親哀求放陳走。」

兒子說，後來父親回家，氣氛難耐要他報警；警方來家裡備案後，爸爸決定要私下和解，結果陳男說願意以50萬元賠償。高等法院法官認為，張女明知陳男為有配偶之人，仍為通姦、相姦，顯有違善良風俗，並已破壞對方夫妻生活圓滿安全及幸福，判賠30萬元確定。全案不得上訴。