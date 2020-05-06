【瑪法達談星】05.06~05.12　新一波亂流將陸續席捲而來

圖文／鏡週刊

母親節將近，以水星轉進雙子座、火星轉進雙魚座，和密集星兆吉凶穿插、盛大登場的本週，年度最有里程碑意義的5月：「歲星、土星與金星三星共伴退行」的新一波亂流將陸續席捲而來，震撼度雖較前波強度轉弱，但調性將更為微妙、混亂而影響長遠。是一個大環境情緒全新轉向的新紀元。上述水星、火星的轉向，意味著雙子座的速食求快、生存彈性，與雙魚座的復原療癒、靈性提升等價值，將滲入集體潛意識。

值得一提的是，5月7日的「天蠍座月圓」。務實主義盛行的這段金牛座之月，就事論事、理性決斷之際，將面對潛規則、舊祕密、暗資料曝光的事。陳年舊事、緋聞祕辛、暗盤交易等將被攤在陽光下接受公評。

請繼續往下閱讀...

六大星象事件為：5月9日的一級吉兆：「金星╱海王星六合」與「水星╱冥王星三合」；5月10日的一級吉兆：「水星╱歲星三合」、厄星土星退行；與5月12日的一級吉兆：「水星╱土星三合」、金星退行。總結，「土星、金星退行共伴」，加上進行中的「冥王星退行」與即將緊接而來的「歲星退行」，這段5月中旬的星象，將是「冥王、土、金、木星」四星共伴退行的混沌極致，回歸、迷亂、倒退與考驗是新課題。

財經方面，財星金星在雙子座開始為期6週退行的本週，「雙子座金星」將長達兩個月，常見的短期波動、消息多變、信心脆弱將成為常態，而「冥王、土、金、木星」四星共伴退行，則將為全球財經更添此消彼長、環環相扣的巨大連動。

就個別星座而言，喜兆沖天、參雜退行星效應與雙星轉進新座象的本週，運勢幸運排名再度出現全新排列組合。最旺星轉為雙子座：守護星先後與冥王星、歲星呈幸運三合，且將轉進雙子本命宮值守月餘，勢將發揮護衛與助攻的多重效應。對事業突破僵局、拔得頭籌或揚眉吐氣都有極大拉提。尤其事業星迎來戰星加持，將是事業大展身手、一決勝負的關鍵時刻，個人年度事業高點。此波「黃金戰士」的氣勢，將延燒到6月底。

旺運第二是守護星同為水星的處女座。守護星堂堂進駐事業宮，且同樣與冥王星、歲星呈幸運吉相，是個人年度事業成就的標竿期，看好度延燒月餘，難得的是事業順心、情感、家庭與金錢上，都處於滿意平衡，沒有特別人生遺憾或遺漏，有成家安頓的機緣；好運第三則為雙魚座。戰鬥星火星轉進雙魚座帶來振奮與衝勁，為行事常怨動力不足的雙魚帶來生涯新氣象，且該守住的版圖，也能成功防禦，一進一守之間，頗能因應局勢變化、快速調整。

本週大致仍是多喜少憂的局面，除了守護星退行的金牛、天秤與魔羯座，生活多了一些波折或錯亂，偶有做白工、會錯意或其他小型烏龍插曲，並無星座慘遇超級星象凶厄。

愛情運：★★★☆

金錢運：★★★★

事業運：★★★☆

★★★★★為滿分，☆為半顆星

星座排行 雙子座：橫世而出、來勢洶洶、大展鴻圖 運勢最強 處女座：風生水起、廣獲好評、合作無間 事業最旺 雙魚座：重燃鬥志、投資未來、另闢新局 執行最力 射手座：得道多助、平安順遂、幸福滿載 收穫最多



更多鏡週刊報導

【瑪法達談星】05.06~05.12 火象星座

【瑪法達談星】05.06~05.12 土象星座

【瑪法達談星】05.06~05.12 風象星座

►清境佛羅倫斯山莊住宿券破盤2.7折 公主們快衝！