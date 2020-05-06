吳敦義人馬回來了　江啟臣為後罷韓舖路？

圖文／鏡週刊

「臨陣換將是兵家大忌，罷韓對決前大動人事，戰力不折損才怪！」一位黃復興幹部向本刊表示，面對罷韓來勢洶洶，曾有人建議黨中央應在罷免投票結束後，再更換高雄的黃復興支黨部主委，但意見未被採納。

該名幹部直言，接下來國民黨若要為反罷免動員投票，在多數的高雄黃復興黨員不滿下，藍營要怎麼整合地方士氣，並穩定在地軍心，「過去黃復興是藍營的鐵衛部隊，在黨中央不重視的情況下，以後會不會有出走潮？實在令人憂心！」

本刊調查，黨主席江啟臣任用的新一批黃復興幹部，引起退役高階幹部反彈，不僅人事安排備受質疑，連支黨部的人令派任也有程序瑕疵，新任宜蘭縣黃國蘭黨部主委林俊榮、嘉義縣黃國嘉主委陳嘯峯，甚至是到上任前夕，才驚覺自己未具備黨權，匆匆趕往黨部辦理恢復黨籍。

但究竟主張改革的江啟臣，為何執意任用這波人事？知情人士透露，江顯然有意抓緊黨內勢力，尋求有意願合作的人馬，為接下來推動黨務更加順利。

本刊掌握，這波新任黃復興幹部，與力挺前黨主席吳敦義的「奇萊策略聯盟」（簡稱奇策盟）有高度關係。雖然奇策盟執行長柯家聲於2019年4月宣布解散，但據了解，旗下挺吳勢力並未就此散去，不少當年的奇策盟主要幹部，在吳淡出政壇後，這次黨主席選舉轉為挺江。

本刊調查，新任黃復興黨部主委臧幼俠正是奇策盟的重要幹部之一，過去擔任北北基顧問，在此次黨主席選舉間，挺江不遺餘力；另外，還有5名江核准的新任黃復興幹部，也是奇策盟各地要角。



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