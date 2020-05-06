下周進入四星逆行！12星座「殘爆又激烈的1周」…天蠍小心被仇恨蒙蔽

辰宇力 ☆ 星象預測與12星座運勢 ☆ 2020.05.01 ~ 2020.05.08

近期星況

四星即將進入逆行狀態，帶來的傷害相較於水星逆行更具威力。世局的流動與社稷的轉變開始產生影響，但個人無需恐慌，謀定而後動，躁進與盲動才會惹禍上身。在未來一週經濟市場的變數極大，需要小心操作。火災造成的人財損傷依舊要注意，而未來數週內的交通事故也易招祝融。

展望未來一週，巨蟹被掌聲肯定。處女越忙越發光。白羊要善用貴人的支援。天秤、摩羯一路拾級而上。金牛、雙子水裡來火裡去。獅子要跨越山頭。天蠍小心別被仇恨蒙蔽。射手注意交通安全。水瓶四面楚歌。雙魚困在淺水低窪。

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一週星情氣候名詞解析

晴：開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。

晴時多雲：大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。

陰：有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。

雨：可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。

暴雨：很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。

12星座一週星情氣候

♈#白羊座 #Aries (03/21~04/19)

本週開運色 : 黃、藍

5/8 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/9 (SAT): 晴 Sunny

5/10 (SUN): 晴 Sunny

5/11 (MON): 雨 Rain

5/12 (TUE): 雨 Rain

5/13 (WED): 晴 Sunny

5/14 (THU): 晴 Sunny

5/15 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

♉#金牛座 #Taurus (04/20~05/20)

本週開運色 : 藍、藍綠

5/8 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

5/9 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/10 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/11 (MON): 晴 Sunny

5/12 (TUE): 晴 Sunny

5/13 (WED): 雨 Rain

5/14 (THU): 暴雨 Heavy Rain

5/15 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

♊#雙子座 #Gemini (05/21~06/21)

本週開運色 : 藍、藍綠

5/8 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/9 (SAT): 陰 Cloudy

5/10 (SUN): 陰 Cloudy

5/11 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/12 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/13 (WED): 晴 Sunny

5/14 (THU): 晴 Sunny

5/15 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

♋#巨蟹座 #Cancer (06/22~07/22)

本週開運色 : 紫、淺海綠

5/8 (FRI): 晴 Sunny

5/9 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/10 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/11 (MON): 陰 Cloudy

5/12 (TUE): 陰 Cloudy

5/13 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/14 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/15 (FRI): 晴 Sunny

♌#獅子座 #Leo (07/23~08/22)

本週開運色 : 暗紅、褐紅

5/8 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

5/9 (SAT): 晴 Sunny

5/10 (SUN): 晴 Sunny

5/11 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/12 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/13 (WED): 陰 Cloudy

5/14 (THU): 暴雨 Heavy Rain

5/15 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

♍#處女座 #Virgo (08/23~09/22)

本週開運色 : 暗紅、褐紅

5/8 (FRI): 晴 Sunny

5/9 (SAT): 雨 Rain

5/10 (SUN): 雨 Rain

5/11 (MON): 晴 Sunny

5/12 (TUE): 晴 Sunny

5/13 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/14 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/15 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

♎#天秤座 #Libra (09/23~10/23)

本週開運色 : 天藍、紫

5/8 (FRI): 晴 Sunny

5/9 (SAT): 晴 Sunny

5/10 (SUN): 晴 Sunny

5/11 (MON): 雨 Rain

5/12 (TUE): 雨 Rain

5/13 (WED): 晴 Sunny

5/14 (THU): 晴 Sunny

5/15 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

♏#天蠍座 #Scorpio (10/24~11/22)

本週開運色 : 暖黃、橙紅

5/8 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

5/9 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/10 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/11 (MON): 晴 Sunny

5/12 (TUE): 晴 Sunny

5/13 (WED): 雨 Rain

5/14 (THU): 暴雨 Heavy Rain

5/15 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

♐#射手座 #Sagittarius (11/23~12/21)

本週開運色 : 暖黃、橙紅

5/8 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/9 (SAT): 陰 Cloudy

5/10 (SUN): 陰 Cloudy

5/11 (MON): 晴 Sunny

5/12 (TUE): 晴 Sunny

5/13 (WED): 晴 Sunny

5/14 (THU): 晴 Sunny

5/15 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

♑#摩羯座 #Capricorn (12/22~01/19)

本週開運色 : 藍、綠

5/8 (FRI): 晴 Sunny

5/9 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/10 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/11 (MON): 陰 Cloudy

5/12 (TUE): 陰 Cloudy

5/13 (WED): 晴 Sunny

5/14 (THU): 晴 Sunny

5/15 (FRI): 晴 Sunny

♒#水瓶座 #Aquarius (01/20~02/18)

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

5/8 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

5/9 (SAT): 晴 Sunny

5/10 (SUN): 晴 Sunny

5/11 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/12 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/13 (WED): 陰 Cloudy

5/14 (THU): 暴雨 Heavy Rain

5/15 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

♓#雙魚座 #Pisces (02/19~03/20)

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

5/8 (FRI): 晴 Sunny

5/9 (SAT): 雨 Rain

5/10 (SUN): 雨 Rain

5/11 (MON): 晴 Sunny

5/12 (TUE): 晴 Sunny

5/13 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/14 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

5/15 (FRI): 暴雨 Heavy Rain

本周運勢分析作者

辰宇力老師，時尚圈御用占星師，精通星座與塔羅。師承星星王子，以準確透徹的星象分析與預測，以及犀利洞察的塔羅解讀聞名。現為國際時尚雜誌中文版與台灣主要新聞媒體的星座專欄作家。官方粉絲頁：星象專家 辰宇力