國防部長520後傳將留任　嚴德發回應了

記者陶本和／台北報導

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，國防部長嚴德發在21日向總統蔡英文自請處分。不過，近期傳出520總統就職後，嚴德發將留任，對此他6日稍早受訪時表示，「當前最重要工作讓敦睦艦隊迅速恢復戰備、恢復健康，是我最重要工作，個人去留、內閣總辭，這些都是總統權責，個人不便評論。」

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



嚴德發上午赴立院外交及國防委員會，針對「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作法」進行報告。會前媒體詢問陸軍269旅7個月內發生3起自戕案件，包括黃姓中尉案件，只有後勤副旅長、後勤科長與連長等三位調離現職，旅長跟政戰主任難道不用負責？

嚴德發表示，事實不是這樣，現在目前調查的情形依據事證要再釐清部分，將這三位暫時調離現職協助釐清疑點跟案情，後續當然針對所調查狀況，還會有一些該要找相關幹部，會繼續做。

至於269旅的領導有無問題？嚴德發表示，這也是查證的重點，三件有兩件自殺已遂，幹部管理負荷、反映問題後有無處理，這都將是我們查證的重點。

另外，有關日前因磐石艦染疫自請處分，但傳出520之後可能留任一事？嚴德發則表示，「當前最重要工作讓敦睦艦隊迅速恢復戰備、恢復健康，是我最重要工作，個人去留、內閣總辭，這些都是總統權責，個人不便評論。」