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畢業典禮不一定要參加！　新北市推線上、班級小畢典

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▲▼ 新北市推線上、班級小畢業典禮 。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市教育局指出，今年畢業典禮採自由參加，不強迫學生參加，參加者應請家長填覆同意書。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

6月中至7月初是各級學校的畢業典禮，為因應疫情，新北市教育局今（5日）發布「因應新冠肺炎畢業典禮活動參考指引」，鼓勵學校嘗試以線上直播的方式進行，除此之外也可透過戶外分梯次參與或是改成以班級為單位的小畢典等方式，且今年畢業典禮採自由參加，不強迫學生參加，參加者應請家長填覆同意書。

新北市長侯友宜表示，今年受到「嚴重特殊傳染性肺炎」的影響，家長們很關心畢業典禮是否如期舉行，近日疫情稍見緩和，但瞬息萬變，新北市不敢懈怠，開始思考「新型態的安全生活模式」，逐步讓民眾在安全的前提下，恢復正常生活。畢業典禮是學生畢業離校前最具紀念意義的重要活動，新北市要讓畢業生及家長能夠以最安全、安心的方式參加畢業典禮，留下美好回憶。

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▲▼ 新北市推線上、班級小畢業典禮 。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市鼓勵學校嘗試以線上直播、戶外分梯次參與或班級小畢典等方式辦理畢典。（圖／新北市教育局提供）

教育局表示，因應疫情，將要求學校將參與畢業典禮的工作人員及參與者實名列冊，辦理場地以室外場地辦理為優先，現場須嚴格遵守公眾集會相關防疫規範，人與人之間的間隔以室內1.5公尺、室外1公尺安排相關動線，並務必全程配戴口罩，落實入校量體溫與噴酒精、拱手不握手、典禮頒獎人員全程配戴手套等防疫措施。

此外，教育局也說明，今年的畢業典禮活動採自由參加，不強迫學生參加，參加者應請家長填覆同意書。至於畢業典禮舉辦的形式則交由各校彈性規劃，可採線上直播方式進行，亦可轉換為班級小畢典或兩者搭配辦理，由各班創造專屬的畢業典禮。

教育局特別提醒，由於今年開學日延後兩個星期，家長請留意各校畢業典禮相關期程與注意事項，如有任何問題，請家長可先電詢學校，以維護學生權益。
 

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