失智症照顧者從心力交瘁到身心愉悅　幕後英雄是個管師

▲台南市立醫院呂怡萱個管師的協助下，失智症患者林伯伯，提升生活品質，也讓林太太重拾正面快樂的生活。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

73歲林伯伯2017年異常行為越來越多，經檢查發現並非老化，在核磁共振等一連串檢查，確診為中度失智症，林太太照顧壓力沉重，在台南市立醫院A級整合型服務中心介入評估，媒合適合的長照服務，讓林太太得到喘息，也延緩林伯伯認知功能退化，提升彼此的生活品質。

林太太說，一開始對失智症完全不了解，只是覺得先生的記性不好、行為跟先前不一樣，直到越來越嚴重，才到神經內科就診，當醫師診斷為中度失智症時，讓她瞬間崩潰。由於兒女都在國外，林太太辭去了做插花老師的工作，獨自扛起照顧先生的責任，但也因為失智症的關係，導致林先生身心功能退化，生活起居需要提醒及協助，且情緒控管偶爾較差，讓她心力交瘁又無助。

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所幸，經友人介紹申請了長照服務，經台南市立醫院A級整合型服務中心個管師介入評估，整合失智症相關照顧支持服務，媒介適合的資源給林伯伯。台南市立醫院呂怡萱個管師建議林伯伯可以至日間照顧中心參與課程，除了照顧者可以得到喘息，林伯伯也能透過課程安排，達到延緩失智、以及認知促進，提升自我生活照護能力。

林太太說，自從長照資源介入後，她不僅可以學習更多照護失智症患者的知識，還能有自己的時間，插花教學、參加教會活動…等，讓身心得到放鬆。日照課程返家後，林太太也會協助林伯伯延緩失智退化的速度，如透過簡單的數學題以及文字圖卡，也準備畫本及色筆讓林伯伯作畫，林伯伯會專注在畫畫上，也會主動詢問要怎麼搭配顏色，完成後會給林太太一個滿足的笑容，令林太太既訝異又開心。個管師發現林伯伯的畫作總是五顏六色的圓圈，一問之下才知道原來林伯伯先前是從事珍珠生意，所以「圓形」是他最熟悉的記憶。

呂怡萱個管師表示，2018年林太太於照顧負荷壓力五項評估中，如睡眠、體力、照顧以及對被照顧者行為不能理解…等面向呈現高度壓力，但2019年復評時，原有的壓力已完全解除。在定期探訪的期間，發現林伯伯和林太太生活品質提升，兩人的感情越來越好，兩人晚上外出散步時，林伯伯還會主動牽起太太的手過馬路，令林太太感動萬分，這些行為的改善與進步，都是長照服務介入後才有的轉變，林太太非常感謝長照服務給予的協助，讓她重拾正面快樂的生活。

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