台大預測全球疫情持續2年！6月底趨緩逐步解封、入境將採新措施

▲6月底疫情趨緩後，台大公衛學院建議入境防疫措施應提前部署。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在台灣趨於穩定，不過在全球其他國家仍有疫情發生，台大公衛學院今（4）日表示，預計至6月底全球每日新增個案可能小於2500例，表示流行波「快過去了」，但整體疫情可能持續2年，甚至可能在秋、冬季再次發生流行。而隨著不少國家將逐步解封，屆時入境防疫措施也應提前準備，建議參照每個國家不同的疫情程度，做出各國不同入境人數的控管。

台大公衛學院陳秀熙主任表示，本週全球新冠肺炎的康復人數較上週增加4%，是一件好消息，但降低死亡率仍是全球努力的目標。目前根據流行波預測，至6月底全球每日新增個案可能小於2500例，顯示疫情流行波快要過了。不過，不排除再度流行的可能，下一次若再度流行，或許是秋季或冬季，且整體疫情可能2年內都不會消失。

請繼續往下閱讀...

▲台大公衛學院預測，至6月底全球每日新增個案可能小於2500例。（圖／記者林育綾攝）

陳秀熙提到，6月底也是比較適合解封的時機，很可能屆時就會開放部分國家境外移入，但目前仍然要超前部署，且到時候必須配合每個國家不同的疫情程度，做出各國不同境外移入人口的計算與控管。

他也建議，可以參照過去發生「社交群聚感染」的機構來減災，例如郵輪（軍艦）、宗教活動、公私機構、長照機構等，應持續做社交距離與相關措施。

▲台大公衛學院建議，應根據每個國家不同的疫情程度，做出各國不同境外移入人口的計算與控管。。（圖／記者林育綾攝）

而台大公衛學院陳保中教授也說，目前建議加強「職場防疫」，例如3M有發送給每位員工防疫手冊，且隨時更新，認為「每個企業都應該這麼做」，因為在過去確診的病例中，包括磐石艦、酒店公關等，都屬於職場群聚感染的情形。

他也提醒「口罩存量」要注意，在疫情爆發初期，大家都買不到口罩，就是因為平時存量不夠，才會無法因應緊急狀況。不應該等發生了才去買，否則就會發生春節的情況，到處都找不到口罩。

陳保中教授更強調，「心理健康」是防疫中最容易被忽略的一環，太緊繃、太放鬆都不好。面對下一波疫情是否會在秋冬來襲，他認為人們對於疫情應該「樂觀以對，但不能過度期待」。