印度撤僑包機明凌晨3:30抵桃機　來不及趕搭...馬爾地夫28台人要再等等

▲印度撤僑包機，由華航執行任務，5日凌晨約3點30分返抵桃園機場。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COlD-19）疫情仍在全球延燒，印度撤僑包機將於4日21時30分於印度德里機場起飛，5日凌晨3時30分左右返抵桃園機場。不過，還有一批滯留在馬爾地夫的28名台灣人因來不及搭到，後續會不會再有班機，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，就要看在印度國人到底有多少，才能努力才促成。

交通部表示，印度包機是華航A350-900機型執飛，配置4名機師、11名空服員，可載306人，預計載180人左右。預定台北時間5月4日21時30分於印度德里機場起飛，飛行時間約6小時，5月5日凌晨3時30分左右抵達桃園機場。

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陳宗彥先前指出，目前對印度疫情掌控狀況，會依照印度通報WHO的數字再放大來看待，回國後要採集中檢疫方式，檢疫場所也已經安排好，回國會依照相關方法進入檢疫所集中隔離。

▲馬爾地夫。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

針對滯留在馬爾地夫的28名台灣人返台問題，陳宗彥昨日指出，他們都是到那邊工作而不是經商，所以經濟上比較艱辛一點，外館從一開始接到消息，就在協助，不管是馬爾地夫出境跟印度入境都要去溝通協調，才能促成包機。

「因為有一些價格上的問題，當然中間還是不斷在做協助」，陳宗彥說，不只是協助包機機位，也要協助溝通從馬爾地夫出境跟印度入境跟轉機，這些都是外館同仁溝通協助，也希望這28位國人可以理解這樣的困境。

陳宗彥說，知道國人在那邊的辛苦，在疫情的狀況下大家都要共體時艱要一起努力來解決，比較可惜是因為明天印度班機在台北時間12點就會起飛到印度去，可能這次會來不及；後續會不會再有班機，就要看在印度的國人到底有多少，才能努力來促成。

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）