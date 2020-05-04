　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

印度撤僑包機明凌晨3:30抵桃機　來不及趕搭...馬爾地夫28台人要再等等

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼華航在松山機場的LOGO，華航的飛機停在松山機場的停機坪上，華航的China AirLines的英文字樣,掀起近日的改名正名。（圖／記者呂佳賢攝）

▲印度撤僑包機，由華航執行任務，5日凌晨約3點30分返抵桃園機場。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COlD-19）疫情仍在全球延燒，印度撤僑包機將於4日21時30分於印度德里機場起飛，5日凌晨3時30分左右返抵桃園機場。不過，還有一批滯留在馬爾地夫的28名台灣人因來不及搭到，後續會不會再有班機，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，就要看在印度國人到底有多少，才能努力才促成。

交通部表示，印度包機是華航A350-900機型執飛，配置4名機師、11名空服員，可載306人，預計載180人左右。預定台北時間5月4日21時30分於印度德里機場起飛，飛行時間約6小時，5月5日凌晨3時30分左右抵達桃園機場。

請繼續往下閱讀...

陳宗彥先前指出，目前對印度疫情掌控狀況，會依照印度通報WHO的數字再放大來看待，回國後要採集中檢疫方式，檢疫場所也已經安排好，回國會依照相關方法進入檢疫所集中隔離。

▲▼馬爾地夫。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲馬爾地夫。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

針對滯留在馬爾地夫的28名台灣人返台問題，陳宗彥昨日指出，他們都是到那邊工作而不是經商，所以經濟上比較艱辛一點，外館從一開始接到消息，就在協助，不管是馬爾地夫出境跟印度入境都要去溝通協調，才能促成包機。

「因為有一些價格上的問題，當然中間還是不斷在做協助」，陳宗彥說，不只是協助包機機位，也要協助溝通從馬爾地夫出境跟印度入境跟轉機，這些都是外館同仁溝通協助，也希望這28位國人可以理解這樣的困境。

陳宗彥說，知道國人在那邊的辛苦，在疫情的狀況下大家都要共體時艱要一起努力來解決，比較可惜是因為明天印度班機在台北時間12點就會起飛到印度去，可能這次會來不及；後續會不會再有班機，就要看在印度的國人到底有多少，才能努力來促成。

▲▼0429中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

ET快訊
黑衣男北捷車廂騷擾！下體狂貼短裙妹　一看照片噁炸
台84線車禍…駕駛下車「遭油罐車飛撞」　頭、身分離慘死
詭異陸正案「全台找嘸屍」…2年後古井發現無名童屍！真相成謎3
快訊／殺警案二度抗告！法院更裁　鄭嫌需24小時內繳100萬保
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

社交距離有用嗎？澳洲「R0值最低」值得全球借鏡！措施越強「疫情控制越快」

磐石艦一夜爆4名無症狀患者！　感染科專家：應是「最後一波」感染者

確診者暖曝「我跟你都有感情了」！菜鳥護理師驚：原來多付出一點對病人很重要

5/20開賣！總統就職紀念郵票曝光　蔡英文、賴清德穿白襯衫展現小清新

印度撤僑包機明凌晨3:30抵桃機　來不及趕搭...馬爾地夫28台人要再等等

黑衣男車廂騷擾！下體狂貼橘裙妹「繞鐵桿一路跟」　一看照片噁炸

台大預測疫情「快過去了」　6月全球個案小於2千5、下次流行應是秋冬季

疫情將如何結束？醫給「兩種答案」：群體免疫可能性最糟糕　曝最理想結局

擴大紓困！120萬農漁民受惠　符合「2條件」直接領1萬元

成醫研發「戰疫型防護罩」　守護第一線防疫人員

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

18歲立志當牛郎、年收3億日幣　解密日本帝王級男公關羅蘭秘辛

社交距離有用嗎？澳洲「R0值最低」值得全球借鏡！措施越強「疫情控制越快」

磐石艦一夜爆4名無症狀患者！　感染科專家：應是「最後一波」感染者

確診者暖曝「我跟你都有感情了」！菜鳥護理師驚：原來多付出一點對病人很重要

5/20開賣！總統就職紀念郵票曝光　蔡英文、賴清德穿白襯衫展現小清新

印度撤僑包機明凌晨3:30抵桃機　來不及趕搭...馬爾地夫28台人要再等等

黑衣男車廂騷擾！下體狂貼橘裙妹「繞鐵桿一路跟」　一看照片噁炸

台大預測疫情「快過去了」　6月全球個案小於2千5、下次流行應是秋冬季

疫情將如何結束？醫給「兩種答案」：群體免疫可能性最糟糕　曝最理想結局

擴大紓困！120萬農漁民受惠　符合「2條件」直接領1萬元

成醫研發「戰疫型防護罩」　守護第一線防疫人員

青春露下殺6折快搶！3788元超低價　再學3步驟保養，肌膚最嫩就是妳

首次面對防疫隔板很新鮮　盧秀燕：有限度開放長照養護中心探視

快訊／殺警男「限時24hrs繳100萬」具保！　嘉義地檢3點回應了

奧迪電動車大唱《冰雪奇緣》主題曲　要讓加油站「Let it go」

社交距離有用嗎？澳洲「R0值最低」值得全球借鏡！措施越強「疫情控制越快」

企甲／朱益成單刀助FUTURO 1比0首勝台鋼　台電6比1輕取紅獅

高雄惡火》大樓、透天那個才安全？預防悲劇先搞定防災五大策略！

曾謀害親夫又毒殺次女為詐保255萬　鐵工廠董娘判10年

錢櫃6死肇因　柯文哲：業者擅關消防五大系統、施工破壞防火區劃

疫情黑天鵝襲擊！　上市櫃公司第1季營收衰退6.5%

害羞！平時是裁縫師…當她關掉縫紉機後　雙腿一開變超性感模特

生活熱門新聞

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

捷運遇吵鬧客！女醫嘆：台男7成都沒路用

兩波變天「全台有雨」時間曝光　熱飆37度5縣市亮燈

擴大紓困！120萬農漁民可領1萬元補助金

「親吻病高燒7天」無藥醫　媽驚：沒親兒子

「超商什麼漲價最有感？」網秒點名這類

台北人到台南讀大學「2習慣改變了」　網狂喊+1

YouTuber走下坡！鄉民：最慘的是語言頻道

要10包胡椒鹽！老闆做法驚呆網友

「鐵窗文化」盛行原因曝！網：沒安全感

爸狂帶動物回家養　真人版森友會

民怨天熱口罩難戴、「＋0」管制要鬆綁　陳時中曝心聲！

第7輪預購口罩開跑！超商優惠一次看

更多熱門

相關新聞

川普保證：年底就會有新冠疫苗！

川普保證：年底就會有新冠疫苗！

新冠肺炎（COVID-19）已經在美國造成118.8萬人染病，奪走6.8萬條性命。美國總統川普（Donald Trump）3日表示，他有信心可在今年底以前研發出一款新冠病毒疫苗，甚至比他的公共衛生顧問此前做出的樂觀預測更早。

15歲國中生「戴口罩」跑步猝死！

15歲國中生「戴口罩」跑步猝死！

《環時》反擊蓬佩奧：請你拿出證據！

《環時》反擊蓬佩奧：請你拿出證據！

英媒爆武漢P4實驗室「低調刪3組照片」

英媒爆武漢P4實驗室「低調刪3組照片」

美報告：中國1月隱匿疫情　同時狂買醫療物資

美報告：中國1月隱匿疫情　同時狂買醫療物資

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19印度印度華航專機華航

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

萬里海灘驚見「露天活春宮」

周揚青「像活在垃圾堆」房間內部曝光！

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

高雄惡火現場內部畫面曝！起火點找到了

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

桃園龜山3樓民宅大火！夫死妻重傷

馮提莫穿裸色透視裝　渾圓胸型全露

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

柾國96秒影片「破推特14年紀錄」

先知瑪莉主唱遭女友爆「約砲、慣性劈腿」

更多

最夯影音

更多
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面