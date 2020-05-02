世界最小餐廳要開幕了！每天只招待一名客人...貼心2原因曝光

▲「Bord för en」將於5月10日開幕。（圖／翻攝自Facebook／Bord för en）

實習記者曾筠淇／綜合報導

瑞典一對情侶在新冠肺炎疫情隔離期間，突然得到一個靈感，將於5月10日推出「Bord för en（Table For One，一人一桌）」餐廳。該餐廳特別的地方除了是每天只接待一名客人，最特別的是，店內的「單張」餐桌設立於空曠的草地上，因此被外界稱為全世界最小的餐廳！

據CNN報導，這對瑞典情侶拉斯穆斯.佩爾森（Rasmus Persson）和琳達.卡爾森（Linda Karlsson）一同開設了「Bord för en」，餐廳位在距離斯德哥爾摩（Stockholm ）約350公里處，在這空曠的草地上，只有單張的桌椅。此外，餐廳的菜單價格全由客人決定，歡迎任何財務狀況的顧客。

▲餐廳位於空曠的草地上。（圖／翻攝自Facebook／Bord för en）

這對情侶表示，他們不是為了賺錢，而是「想避免在您吃食物時，被監視的感覺。我們都有面臨困難的時候，有些人失去了工作、失去了摯愛的人，甚至有人失去了理智」。

新冠肺炎擴及全球，瑞典也對社交疏散發布了一些建議。卡爾森的父母當時正好預計前往情侶家中聚餐，但兩人為了避免遭感染的風險，所以決定在戶外的花園擺放桌子並用餐，因此才萌生了「一人餐廳」的想法。

卡爾森認為，一人一桌（Table For One）能減少「獨食者」揮之不去的社交尷尬，且她一直希望「獨自用餐」能被現今社會接受，而非遭到異樣眼光投射，因此餐廳一次只接一位客人，每天只為一人服務，因為「您值得與您共度時光」。