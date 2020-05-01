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《LINE 熊大農場》聯名「櫻桃小丸子」第2彈　花輪、小丸子化身可愛動物

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▲《LINE 熊大農場》聯名「櫻桃小丸子」第2彈　花輪、小丸子化身可愛動物。（圖／LINE GAME提供）

▲《LINE 熊大農場》聯名「櫻桃小丸子」第2彈登場。（圖／LINE GAME提供）

記者姚惠茹／台北報導 

LINE GAME今（1）日宣布，旗下的熊大主題農場遊戲《LINE 熊大農場》和「櫻桃小丸子」聯名合作登場，活動內容除了有穿著禮服、洋裝等可愛服飾的小丸子之外，還有「公雞花輪」、「綿羊小丸子」及「乳牛小玉」等化身為動物造型的角色們一同登場。

▲《LINE 熊大農場》聯名「櫻桃小丸子」第2彈　花輪、小丸子化身可愛動物。（圖／LINE GAME提供）

▲《LINE 熊大農場》列車排名賽×櫻桃小丸子第2彈登場。（圖／LINE GAME提供）

LINE GAME表示，只要參加「列車排名賽」等各種合作活動，就有機會將特別的合作道具「小丸子和爺爺的祖孫時光」，以及「小丸子和小玉的拱門」帶回家，遊戲中還會出現期間限定的「小丸子的漢堡排店」，只要努力製作各種漢堡排，就可以到「小玉的交換商店」交換特別的道具和角色。

▲《LINE 熊大農場》聯名「櫻桃小丸子」第2彈　花輪、小丸子化身可愛動物。（圖／LINE GAME提供）

▲《LINE 熊大農場》聯名「櫻桃小丸子」合作階段獎勵扭蛋。（圖／LINE GAME提供）

LINE GAME宣布，即日起到6月1日推出「櫻桃小丸子」合作活動第2彈的好朋友組合包，內含「乳牛小玉」和裝飾「小丸子和小玉的花田」的特別組合包，並推出「櫻桃小丸子」合作階段獎勵扭蛋，依抽扭蛋的次數可以獲得額外獎勵的「階段獎勵扭蛋」，有機會拿到人氣角色「洋裝小丸子」和「小丸子的表演舞台」。

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