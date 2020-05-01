比爾蓋茲：新冠肺炎疫苗最快9個月後問世！10款特別有希望

▲比爾蓋茲夫妻。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

比爾.蓋茲（Bill Gates）先前建立基金會，並投入所有資源來協助抗疫。他在部落格的文章中指出，研發新冠病毒的疫苗大約只需要18個月的時間，但他認為疫苗研發所需時間最快只需要9個月，因為現在能夠同時測試許多不同的方法，而截至4月9日為止，已研發出115種不同的候選疫苗。

比爾.蓋茲昨（4月30日）在部落格「GatesNotes」上表示，美國國家過敏和傳染病研究所主任安東尼.弗契（Anthony Fauci）認為，研發新冠病毒疫苗大約需要18個月的時間。比爾.蓋茲同意這個說法，不過他認為其實也有可能在短短9個月，或是要花長達2年的時間讓疫苗誕生。

文章指出，18個月聽起來很長，但一般疫苗大約都要花上5年左右的時間才能成功研發。安全性及有效性是疫苗最重要的目標，因此每種疫苗都會經過三個階段。

▲多國都在積極研發新冠病毒的疫苗。（示意圖／路透）

首先，研究人員會先請健康的志願者嘗試不同劑量，讓最低有效劑量產生最強的免疫反應，且還要不造成嚴重的副作用。再者，則會陳列不同年齡、不同健康狀況的測試者，並記錄成效。最後則是將疫苗分發給成千上萬的人，檢驗疫苗能讓多少人被感染的風險降低，而最後這個階段也是時間最長的階段。若三個試驗階段都通過，才會請工廠量產，並交由WHO及各政府機構。

為了節省研發時間，研究人員將會一次執行多項步驟，並同時測試許多不同的方法。直至4月9日為止，已研發出115種不同的候選新冠病毒疫苗，比爾.蓋茲認為，其中有8至10款看起來特別有希望，而基金會也將密切關注。

不管用哪種方式製作疫苗，都需要使用大量材料，當這些材料取自於植物，則需要耗費許多時間種植。因此比爾.蓋茲對於其中的RNA和DNA疫苗感到特別興奮，以RNA疫苗來說，它不必注射病原體的抗原，而是給身體提供產生該抗原本身所需的遺傳密碼，因此當抗原出現在細胞外部時，自身的免疫系統就會發動攻擊，等同於把自己的身體變成自己的疫苗生產部門。

Humankind has never had a more urgent task than creating broad immunity for coronavirus. It’s going to require a global cooperative effort like the world has never seen. But I know we’ll get it done. There’s simply no alternative. https://t.co/lDRkgqJ39k — Bill Gates (@BillGates) April 30, 2020

RNA疫苗不需要太多的材料，所以製造速度快，不過，目前仍不確定這是不是可行的，只能說希望很大。

雖然疫苗如果能100%安全、有效，是大家最樂見的，但比爾.蓋茲猜測，只要達70%有效的疫苗就足以阻止疫情爆發，或許連60%有效的疫苗也有一定的效用，只是可能仍會有些區域的疫情會持續擴張，而低於60%者，則不可能抵擋病毒威脅。

比爾.蓋茲也補充說明，他們唯一能做的，就是建立各種疫苗工廠進行準備，因為每種疫苗都需要不同類型的工廠，所以他們也會與政府合作，迅速找出方法並投入資金，希望能早日度過這次疫情。