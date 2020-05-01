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「殺鐵路警案」鑑定醫：不該責備做出專業決定的人　應檢討台灣司法

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記者柯振中、葉國吏／綜合報導

鐵路勇警李承翰2019年7月處理火車逃票事件，意外遭到鄭男刺死，引起許多風波，如今鄭男獲判無罪，也讓社會大眾、李承翰的父母心痛萬分。對此，當時負責精神鑑定的醫師沈正哲指出，許多民眾都看片段來斷定兇嫌狀況，但他們是整體考量評估，強調他跟法官都是專業評估下做出的決定，不該責備做出專業決定的人

李承翰2019年7月3日在自強號處理票務糾紛，結果遭鄭男用利刃刺殺身亡。最後鄭男經醫療團隊判定有嚴重的被害妄想症、幻聽等症狀，法官則在4月30日做出無罪判決。

▲▼沈正哲,李承翰,鐵路殺警案。（圖／突發中心翻攝）

▲負責精神鑑定的醫師沈正哲認為，不該責備做出專業決定的人。（圖／突發中心翻攝）

對此醫師沈正哲指出，會犯下這起案件，是鄭男病發後的其中一種表現，不會有人為了幾百元的車票犯下殺人罪，「這很明顯是跟邏輯都不符合啊！」他提到，案發後他也見過李承翰的父母，也覺得對方很可憐，年紀很大，還要面臨喪子之痛，但他不能因此受影響，若因為「誰可憐、誰可憐」而做出不同判斷，那就沒有專業可言了。

同時，他也說，無論是精神鑑定，或是案件判定，醫師、法官都是秉持專業做判斷，是「台灣的司法認為精神疾病者可以減刑、無罪」，這起案件才會出現這種判決，真的要檢討的話，應該檢討台灣司法。根據《聯合報》報導，沈正哲認為，社會大眾不該責備做出專業判斷的人。

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