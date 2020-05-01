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17年前SARS她「自願照護個案」！再戰新冠…父母淚：好後悔讓三兄妹在醫院工作

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▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲身在第一線的醫護人員，在疫情爆發時總是堅守崗位。（示意圖／路透社）

文／護理師蘇家榆

我的爸爸在我還小的時候當過瀝青車司機，也當過豬農，在爺爺奶奶年紀老時，他帶著我們一家五口回到關子嶺，夏天做竹筍，冬天砍竹子，爸爸希望哥哥能當醫生，鄉下地方出個醫生兒子是一件光宗耀祖的大事，至於女兒，他只希望能找個有冷氣吹、不怕斷水停電，不用在外面風吹日曬的工作就好。我的哥哥是一位急診外科主治醫師，我跟姐姐也達成爸爸的期望，真的在冷氣不間斷的醫院裡工作，分別擔任安寧及感控隔離病房護理長、產房護理長。

2003年SARS肆虐，在短短數月內，造成國家經濟、社會秩序與醫療體系等層面之重大衝擊；醫療照護體系更是首當其衝，台北市立和平醫院「封院」數週的場景，在在使全國民眾感到恐慌，當時的我在臨床服務未滿5年，每天看著新聞播報著最新疫情的同時，也擔心著醫院不知道何時也會被迫淪陷。

請繼續往下閱讀...

我記得當年護理長教我們把日常生活用品備一份放在自己的置物櫃裡，包含牙刷、牙膏、沐浴乳、洗髮精、免洗內褲、簡單衣物等，因為深怕哪天出來上班後，醫院就也被迫封院了，那時候是我第一次親眼看到、拿到N95口罩，也第一次真正的穿脫防護衣演練，在滿腔護理魂的催使下，我甚至還登記了自願支援SARS個案照護，哥哥也正因剛照顧完個案隔離觀察中，這時媽媽在電話中警告我：嚴禁自願去照護SARS個案，並且表示她好後悔讓我們三兄妹在醫院工作。這時候我才真正感受到「原來這醫療工作是高度的讓家人不安的職業」。

17年前SARS…她「自願照護個案」！母淚：好後悔讓你們在醫院工作。（圖／護理公會全聯會提供）

▲在此波疫情中，醫院醫護同仁遵照防疫措施，一點也沒鬆懈。（圖／護理公會全聯會提供）

2019年末中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散全球，死亡人數不斷攀升，台灣疫情也持續更新。這次的防疫措施及政策比起17年前更為嚴謹且迅速，春節9天連假整個衛福部及各大醫院草木皆兵，迅速成立指揮中心、戶外型發燒篩檢站等。

這次我們三兄妹除了仍舊是爸媽心愛的兒女，多了人家丈夫、妻子、爸爸、媽媽、主管等身分，所以擔心我們的人變多了，爸媽也又開始啟動他們的後悔模式，尤其是第一線急診醫療的哥哥，成了爸媽最大的擔憂，但是只有身在臨床的我們知道，防疫措施及政策我們一點都沒鬆懈，熱血投身的意願我們更沒有減退，不但如此，我們還多了安撫基層相信防疫的決心，我們三兄妹開玩笑的說：「醫院其實才是最安全的地方了。」雖然不知道這疫情到底還要持續多久，但我堅信只要政府中央嚴謹的防疫態度，還有醫院主管、長官對防疫的堅持，再不久我一定可以回到我爸媽當年對我的期許「 吹冷氣工作」的。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

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