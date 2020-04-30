殺警獲判無罪！法院強調兇嫌智商剩76...鑑定非常慎重

▲李承翰父母對於無罪判決直呼心很痛。（圖／記者許宥孺攝）



記者邱茀濱／綜合報導

鐵路勇警李承翰2019年遭逃票乘客捅死，嘉義地院今（30）日判兇手無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年。宣判一出爐立刻引發社會譁然。不過，嘉義地院發言人洪裕翔卻解釋，法院認定被告患有思覺失調症，且智商已退化到76，犯案當下對自身沒有控制能力，還特別組了團隊去鑑定，因此宣判結果非常慎重。

25歲鐵路勇警李承翰2019年7月間在台鐵處理逃票事件，孰料，鄭姓男子竟持刀猛捅，他奮力壓制鄭男仍遭刺中，當場血流如注，送醫搶救後仍不治身亡。法官考量鄭男罹有思覺失調症，長期服藥不規則，病識感不佳，且犯案情節重大，造成社會大眾恐慌，基於維護社會安寧秩序，依規定認為仍應有諭知具保之必要，參酌鄭男家庭經濟狀況，裁定50萬元交保。

洪裕翔表示，雖然法院認定鄭男有殺警行為，但是受「精神狀態」影響所致，所以依刑法第19條規定判處無罪，不過還是須接受5年強制戒護處份。

洪裕翔續指，由於此案件非常受矚目，因此醫師特別組了團隊鑑定被告精神狀況，同時發現鄭男智商只剩下76而已；「鑑定醫師也表示說他知道有很多人是靠裝病來逃避刑責，所以他在鑑定本案時候是非常慎重、很謹慎的來思考判斷。」

▲鄭男被判無罪。（圖／記者陳雕文翻攝）



嘉義地院日以「5大理由」宣判鄭男無罪：

（一）被告自90年起，開始前往奇美醫院精神科門診，並於99年被醫生診斷罹有思覺失調症，但被告於106年2月3日看診後即失聯。經本院函詢奇美醫院表示，被告罹患此疾病必須終身服藥控制症狀，停藥將導致病情惡化。可見被告患有思覺失調症，為有精神障礙之人。

（二）被告於案發前2日思覺失調症已發作，妄想遭朋友設計要和被告女兒一起謀害被告，以詐領保險金，被告並於案發當天搭乘火車前，陸續前往2處派出所、臺南市政府社會局、保險公司、議員服務處等地，四處陳述有人要殺他以牟取保險金，希望解除保險契約等語。但被告認為這些單位無法解決其問題，故最後搭火車北上，進而發生本件憾事。

（三）被告妄想其被跟蹤、手機被監控，故刻意閃避行蹤，先自臺南火車站南下前往高雄新左營站，再自該站搭乘臺鐵152車次自強號欲前往臺北，行為異常。嗣被告在嘉義火車站被列車長要求下車時，還妄想有人要害他，語無倫次，足認被告精神狀態極度不穩，嚴重影響其認知及理解能力，隨即持刀刺殺前來處理之員警。

（四）被告經本院羈押後，嘉義看守所安排醫師給予治療，醫師診斷後認為「被告情緒激躁不安，自言自語，思考不合邏輯，答非所問，被害妄想，關係妄想，現實感不佳，缺乏病識感，給予抗精神病藥物，情緒穩定劑，病患持續接受門診治療，情緒改善，言談較為切題，但被害妄想仍存在，甚至談及妄想內容時，情緒會突然失控，病患目前精神症狀仍明顯須接受完善精神醫療照護」。足證被告行為時，確實患有思覺失調症，且處於發病狀態。

（五）再經本院將被告送至臺中榮總嘉義分院為精神鑑定，亦認：被告行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，故其犯案行為是受其精神狀態影響所致，已達刑法第19條第1 項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度。而鑑定醫師嗣後亦到本院證稱：思覺失調症病人需要終身服藥控制，停藥2年內，幾乎100％會發病，而案發時被告處於急性狀態妄想，加上智力退化理解力差，所以被告已喪失辨識能力。

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