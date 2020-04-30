中越南海衝突　邱國正：會請國防部檢討太平島兵力武裝

▲江啟臣、邱國正。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者黃巈禾／台北報導

中國與越南在南海區域履生衝突，美軍也派遣飛彈驅逐艦進入南海。國安局長邱國正30日表示，已提醒國防部注意南海情勢，檢討調整我駐南沙太平島兵力與武器裝備。

邱國正上午應邀列席立法院外交及國防委員委會，就「國家情報工作執行狀況與疫情影響下國際事態研析」為題提出報告。

國民黨立委江啟臣質詢指出，這陣子全世界忙著防疫，南海局勢並未因此而較為平靜，中國大陸與越南之間2日發生越南漁船與中國海警船相撞沉沒事件，18日中國國務院又批准三沙市下設兩個縣級行政區西沙與南沙，台灣在南海有太平島，整個局勢變化並沒有因為疫情在南海地區行動減少，反而更加劇烈，台灣因應對策是什麼？

江啟臣提到，越南再次向聯合國申訴，重申在西沙南沙的主權，美國也因此採取軍事行動，派遣飛彈驅逐艦進入南海表達不滿，在這種狀況下，台灣有什麼因應準備？以及研判中國與越南未來是否有進一步發展？

邱國正回應，中國與越南之間有許多矛盾的地方，南海問題是主因之一，中國兩個縣級行政區西沙與南沙，還命名島礁甚至水下物產名稱，太平島兵力約有200餘人與相關武器裝備，國防部會檢討與調整，有請國防部注意相關情勢。

江啟臣強調，雖然目前主力都在關注防疫，但地緣政治變化沒因防疫而減少，這些活動反而增加且是不可預測性，南海就有許多軍事活動的前兆，也包括船被撞沉、國際組織的行動、美國介入等，國安局應提高警覺。