被追問接國防部長？　邱國正大笑...尷尬吐露6字回應了

記者陶本和／台北報導

520總統就職將至，國防部長嚴德發碰上敦睦艦隊群聚感染事件，讓外界認為可能會在這波人事調動中去職，而現任國安局長邱國正被認為，接掌呼聲相當高。對此，邱國正30日赴立法院出席外交及國防委員會，被問及此事時先是大笑幾聲，強調是爭議訊息，在記者追問下，他笑著說，「我笑得很無奈」。

▲邱國正被問及是否接掌國防部長，僅大笑強調自己才剛接國安局長。（圖／記者屠惠剛攝）



目前被點名異動的部會首長有國防部長嚴德發，他在本次海軍敦睦艦隊染疫事件上，在防疫中出現破口，先前已經向蔡英文自請處分，其中也包括請辭，而總統府方態度也很明確，在調查結果還未出爐前，並不會批示任何懲處案。不過，在這次風波中，國軍在初步調查、海軍相關回應與應對上，讓蔡英文不甚滿意，而這也使得外界觀察是否會在整起事件調查告一段落後，利用520新局讓嚴德發下台的一個指標。

對於誰來接掌國防部，內部人士點名因「私菸案」上陣救火的現任國安局長邱國正。據分析，邱國正過去歷練參謀總長、退輔會主委，深得層峰信賴，這次敦睦染疫風波後，也被再次被點名重回國防部。

對此，邱國正上午赴立法院時被記者問及接掌國防部長一事，先是大笑幾聲，強調是「爭議訊息」，總統也沒有找他談過，自己才剛接掌國安局；在記者猛烈追問下，他尷尬地笑著說，「我笑得很無奈」。