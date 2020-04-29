連4天零確診⋯「酒店舞廳禁令」有望解除？指揮中心回應了

▲指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

我國疫情和緩，連續4天零確診，流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，執得高興一下，不過仍不可鬆懈，強調每人仍要落實防疫作為。針對日前遭暫時停業的酒店、舞廳是否有望復工，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，仍要拜託業者「撐一下」，未來將視情況開放。

中央流行疫情指揮中心本月9日表示，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施。

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▲台灣今日又零確診。（圖／曾梓倩製）

為防止疫情擴散，指揮中心指出，請全國各縣(市)政府務必配合，由經發局(或業管機關)、衛生、消防、警察局共同稽查上述行業是否有遵守規定。同時再次呼籲，現在是國內防疫關鍵時刻，提醒全國人民避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，以降低遭到感染的風險。

目前疫情逐步和緩，酒店舞廳業者也希望能早日復工，對此，陳宗彥表示，要謝謝各縣市地方政府、酒店、舞廳業者在這段時間配合防疫，指揮中心會持續觀察台灣社會對於自主管理是否落實與疫情發展。

陳宗彥表示，現階段仍要拜託業者，一起辛苦一點，再撐一下，雖然地方政府有逐步針對娛樂場所採取實名制措施，但還是希望酒店、舞廳配合撐一下，禁令暫時會持續，將來會視狀況鬆綁。

▲新冠肺炎確診身分關係總表。（圖／王譯萱）