黃偉哲連兩天砲打中央！林佳龍緩頰「兩人是學長學弟」溝通順暢

▲林佳龍接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）



記者李宜秦／台北報導

五一連假將至，流行疫情指揮中心協調交通部，升級高公局1968 APP，列出國內景區人潮數量，避免民眾至人流過多的景區遊玩。台南市長黃偉哲不滿，認為該平台資訊不正確，連續兩天砲打交通部。對此交通部長林佳龍表示，與黃是學長、學弟，兩人都有聯絡，黃並非針對交通部，只是反應基層心聲。

林佳龍今日出席立法院交通委員會前表示，指揮中心委託中華電信，將各景區的人流資訊嫁接在高公局1968 APP，提供用路人了解各景區的人流、車流，是一個參考性的數據。

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林佳龍表示，交通部昨日已邀集各單位，討論如何精進該平台的數據正確度，並修正方法，考慮流量、容量等不同條件，提供更即時的人流。他強調，「防疫要做、生活要過」，希望透過此平台，讓國人可以在適當的時間去適當的地點遊玩，安心出遊，每個人都將是台灣防疫成功的國家隊員。

▲台南市長黃偉哲請人實測1968 APP，結果好幾個根本不會有人潮的地點，APP竟顯示「人潮略多」，黃偉哲直指APP根本失準。（圖／記者林悅翻攝）

他提及，烏山頭水庫某間會館被列入景點之一，業者反應可能會有衝擊，他表示，是因為當地較明顯的地標是該會館，已向指揮中心建議，不要針對個別飯店，應以經緯度等提供更精確的地址。

針對黃偉哲連續兩天砲打中央，林佳龍表示，兩人是學長、學弟，平時都會透過手機電話或簡訊聯絡，黃也不是針對交通部，只是因為台南的警示地點較多，作為地方首長理應反應基層心聲，交通部也有與黃說明，黃也了解支持。

林佳龍表示，由於各地條件不同，有的地方可能人流很多，但整體面積較大，因此必須由地方政府協助，修正地區熱點資訊，加上人為判斷調整，提供用路人正確資訊，他強調，各界的意見都會納入修正參考。