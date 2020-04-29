張雅琴跌落神壇！哽咽談「林森錢櫃惡火」　網友不買單：雙重標準弱爆

▲面對外界質疑，張雅琴節目開頭就回應。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

北市林森錢櫃KTV大火造成5死悲劇，而錢櫃老闆剛好是年代集團董事長練台生，年代電視台、壹電視是否有公平報導，外界都在看。宅神朱學恒就酸年代新聞是在平行世界，名嘴羅友志更直接點名張雅琴，嗆「有種晚上吠兩句來看看？」而昨（27日）晚張雅琴也在節目中反擊，甚至一度哽咽。

面對外界質疑她不敢批判老闆，張雅琴在節目一開始就回應「很多人都在cue我說，為什麼錢櫃KTV發生了火警，你都沒有說話」，他解釋「拍謝，本人週六、週日是沒有班的，但我其實也很關心這件事。」「不要見獵心喜也不要說風涼話，這件事輪不到有些人拿來做武器去攻擊誰，我覺得完全沒有意義」。

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張雅琴不解，外界為何會質疑她不敢提到自己老闆，「不管今天錢櫃老闆是誰？做錯了我們都要批評」「該怎麼報就怎麼報」，接著她更大爆內幕「今天沒有去請示公司可不可以播，因為我覺得就是可以播！」

後來張雅琴播報到一名火災罹難者，因受困火場逃不出去，最後打訣別電話給母親，她忍不住哽咽，表示對死者及家屬的遭遇感到十分心痛。

但節目結束後，張雅琴的表現仍無法讓網友不買單，紛紛批評她雙重標準「有提到練董嗎？」「整個軟」「弱爆」「平時批判別人不是很昂聲，怎麼遇到自己老闆就龜縮了」，更要她比照八仙塵爆的標準，同樣造句「主要是中央政府要負責！」



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