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陳時中曝「台灣100天」疫爆圖！20天現奇蹟　4萬人看呆：曲線重疊就出頭天

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記者許力方／台北報導

中央流行疫情指揮中心開設滿100天，將「台灣模式」防疫經驗做成18張圖表，由指揮官陳時中親自擔綱講師上課，短短10小時吸引超過4萬人讚爆，第一張「確診及出院個案數曲線圖」就引發關注，從境外移入病例4月6日大爆發，確診、出院數兩相差距最高達307人，疫情一度緊張，如今已經拉鋸回到151人，網友驚嘆「重疊就出頭天了！」

台灣再度連3天「0確診」，好消息振奮人心，事逢指揮中心開設滿100天，陳時中28日特別公布18張圖表，分享台灣的防疫模式，從100天統計來看，新冠肺炎確診個案從3月中一路往上升，第一波突然暴增都是境外移入，最多差距4月6日達到307，一直到4月26日回到151人，換句話說，住院病人越來越少，

▲▼指揮中心4/28記者會。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼4/28精準防疫一百天-整體策略。確診及出院個案數曲線圖。（圖／指揮中心提供）

▲▼4/28精準防疫一百天-整體策略。集中檢疫所收治能量。（圖／指揮中心提供）

▲▼4/28精準防疫一百天-整體策略。普篩效益不彰。（圖／指揮中心提供）

▲台灣連3天0確診，陳時中上課了！（圖／指揮中心提供）

以台灣2300萬人來說，這100天裡，呼吸道症狀看診民眾有500萬人，經醫師評估，從中找出6萬多人，用PCR篩檢出現在的429例，包含343境外移入、55例本土病例、敦睦艦隊31例。有呼吸道感染被排除掉的是否有潛在病歷，這樣的懷疑應該是有的。

此外，指揮中心也曝光了「集中檢疫所收致量能」的表格，顯示截至4月27日，台灣集中檢疫場所從北到南12縣市，共2126間房，整體空房數為928，空房率43.7%，其中包含台北市160間、新北市356間、桃園市550間、新竹縣130間、新竹市114間、台中市91間、南投縣139間、彰化縣120間、台南市215間、高雄市105間、屏東縣36間、宜蘭縣110間。

全台最多集中檢疫場所房間數的縣市就落在桃園，有多達550間房，其次是新北市356間、台南市215間，最少的則是屏東縣36間。有網友一看表格直呼「超好的公衛教育」、「我桃園我驕傲」，也有人驚訝「花東沒有」、「苗栗…」「台中數量低的有點恐怖（依人口比）」、「嘉義！」

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▼指揮中心開設100天，公布18張圖分析台灣疫情。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心4/28記者會有玫瑰花。（圖／記者趙于婷攝）

▲▼指揮中心4/28記者會。（圖／指揮中心提供）

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