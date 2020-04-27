黑煙狂竄「會不會就這樣死了？」　她打給爸媽哽咽告白：我愛你們...

▲邱女回憶錢櫃大火，仍心有餘悸。（圖／東森新聞，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

北市KTV錢櫃林森店昨（26）日火警釀5死、1命危與48人輕重傷。一名在現場的邱姓女子獲救後，心有餘悸得還原事發過程，並表示當時心想「會不會就這樣就死了」，加上濃煙密佈，一度認為「自己就快沒了」，因此趕緊打給爸媽說「我愛你們」。

邱女和先生、先生的好友約7人一同到錢櫃唱歌，沒想到才剛唱一小時，就發生火災，她接受《東森新聞》訪問時表示，事發當時她們一夥人發現風口冒出大量濃煙後，決定走逃生梯下樓，但一打開門卻發現黑煙濃到手電筒照射都看不到地板，讓她一度認為「會不會就這樣死了」？

惡火持續，黑煙亂竄，邱女一行人跑到大煙狂燻的陽台上，揮舞著衣服奮力求救，「過了好久好久（實際時間大概半小時），感覺像被遺忘了，呼吸越來越不舒服但意識都還清楚，包著口鼻的濕紙巾、口罩都被燻黑了，陌生人們牽起手、或用眼神彼此打氣，打電話給親人帶著哭腔，氣氛真是沈重極了！」

「覺得好像自己快沒了。」深怕再也沒機會見到家人的邱女，當時立刻拿起電話打給爸媽，向他們揪心告白「我愛你們」。所幸再過一陣子，一群消防人員就領著她們走下樓梯，順利獲救。邱女下樓後，腦筋完全無法思考，嘴上卻一直說著「謝謝」，但有了鬼門關前走一遭的經驗後，卻讓她深刻體會到「活著真好」。

邱女全文如下：

離死亡最近的一次，跟先生還有他好友（他好友還有帶一位失智的長輩）去錢櫃唱歌，只有七個人不多人、加上錢櫃沒有外面的 buffet，武漢肺炎好像比較安全

結果剛唱一小時，沒有任何警鈴、突然從風口冒出大量濃煙，

走到走廊上發現大家都走出來困惑，

有人機警馬上閃，還回頭叫我們快走，

10分鐘內我們這間全部人決定要離開、收拾財物後，

煙越來越濃！

一堆人擠在電梯口和樓梯口，

我記得以前火災教育說不能搭電梯，但還是有兩批人爭先恐後的搭上電梯

有人開了樓梯間，卻發現濃煙讓開手機手電筒也看不到地，根本無法下樓梯

目測大概有10、20幾人，手機撥119都被佔據

到現在還是沒有任何廣播，完全不知道發生什麼事，有人開始喊著「趴在地上濃煙較淡」，接著我跟先生趴在地上一陣子，氣氛一片慌亂

我那時想著，我們不會就這樣沒了吧！

接著店員出現，像救星一樣拿著比手機亮的手電筒叫我們一個牽一個到同層另一邊的救生窗邊，

到窗邊一看，發現好像是隔壁棟火災（？），濃煙跑過來，（後來想起來，基本上是可以搭電梯的？）

剛好這窗是濃煙排進來的地方，濃煙的量和刺鼻的煙味就像燒一大堆金紙火爐口的濃煙，雖然在窗邊風在流動，濃煙卻久久不散

雖然聽到消防車和灑水的聲音，但好像跟我們無關一樣！煙一點都沒有散，過了好一陣子⋯

旁邊有人快崩潰了一直大叫「我吸不到空氣」好久，「我不是在唱歌嗎為什麼現在在這裡」等等，

我先生自主讓出陽台他留在室內趴在地上，但最後醫院檢查他一氧化碳濃度比我高快 10% 雖意識清楚但需住院觀察⋯

在大煙狂燻的陽台上，我拿出兩包濕紙巾發給陽台的陌生人們、身邊的水淋濕衣物蓋在口鼻上，過了好久好久（實際時間大概半小時），感覺像被遺忘了，呼吸越來越不舒服但意識都還清楚，包著口鼻的濕紙巾、口罩都被燻黑了，陌生人們牽起手、或用眼神彼此打氣，打電話給親人帶著哭腔，氣氛真是沈重極了

覺得好像自己快沒了，立馬打給爸媽說我愛你們

消防車的水有時候會潑過來，潑過來時陽台上的人輪流去淋水，濃煙因為淋水好像稀少了一些，但還是很濃，過一陣子水就沒有再淋過來，旁邊崩潰的人又開始大喊

終於，有個人想到他逃出去的朋友，打電話下去，並統整這邊的人的房號，包括有老人、有失智的老人（我先生朋友的媽）這些資訊，接著終於獲得關注，外面有人大喊「我們看到你們了、再撐一下下」消防車的灑水不間斷，濃煙雖然還是很大，但心裡總算有希望，

再過一陣子，室內的人被消防隊員接走，我本來以為是雲梯，但因為這棟結構都還ok，一群消防人員就領著我們去走樓梯，樓梯上的煙已經消褪了，加上地上有鋪亮亮的線，就一步一步順順的走下來了

終於走出來了！

走出來的時候，站著男男女女好多消防員，有一個看起來滿年輕又有點緊張，詢問這批基本資料之後就帶著我們去旁邊量測狀況，我後來只是一氧化碳濃度偏高，在醫院中風險區吸了四小時氧氣就好了，

整個過程，我一直在說謝謝

面對一直保持冷靜鼓勵我的我先生與他朋友們、陽台的陌生人們（有個女孩一直拿茶裏王幫大家遮口鼻的衣物處淋茶、還有個女孩回頭用眼神鼓勵大家、有個女孩在窗邊提醒大家輪流來淋水、還有個男孩一直在鼓勵那位崩潰大喊的人，雖然聽起來大家都不認識）、一群可靠的消防人員鋪設燈、清煙的樓梯間、還有一樓各種上緊發條但語氣很溫柔的消防隊的人員，一直到醫院的護士醫生，還有電話中一直叫我唸觀世音菩薩的媽媽QQ

活著真好！

#林森北錢櫃火災

#下次去哪都要先確認消防通道

#下次只要有一點怪煙就跑吧

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