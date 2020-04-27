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竹市府號召近3百志工分裝口罩　助藥師減輕工作量

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▲新竹市長林智堅2前往北區及東區區公所大禮堂，視察口罩包裝服務的狀況。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅2前往北區及東區區公所大禮堂，視察口罩包裝服務的狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

台灣推出口罩實名制販售後，許多藥師堅守崗位，讓民眾能買到口罩，但也有一人小藥局分身乏術、甚至有資深藥師因此忙到晚上睡不著覺。新竹市長林智堅說，他近期訪查藥局後，發現許多熱血藥師變成疲乏藥師，因此回來立刻召開跨局處會議，召集270位志工組成「口罩新竹隊」，自本月22日起每週三、五全國首創口罩包裝服務，共有36條生產線協助包裝23萬片口罩，大幅減輕第一線藥師負擔。

林智堅24日前往北區及東區區公所大禮堂，視察新竹市政府口罩包裝服務的狀況，他說，中央地方攜手防疫，展現出高規格防疫效率，但上週實際訪查了幾間藥局，發現口罩實名制上路的80多天來，由於工作量太大，發現許多熱血藥師變成了疲乏藥師，十分辛苦。

因此他馬上召集相關局處開會，組成「口罩新竹隊」，號召志工，在特別消毒過的安全環境內包裝口罩，希望減輕藥師們的工作量，希望大家一起早日度過這次的難關。

他說，「口罩新竹隊」有三大特色，市府總動員讓各局處分工合作，並採高規格防疫，由消防局和環保局合作消毒，包裝人員也需著全套隔離衣，並結合民間力量，召集270位志工一起協助包裝超過23萬片口罩。

林智堅特別感謝來自各界的志工團體及服務隊百位愛心志工，響應口罩包裝服務，作為市府強大的後盾，也感謝市府所有局處總動員，才有今日的成果，讓藥局藥師無後顧之憂販售口罩，也讓新竹市民在嚴峻的疫情中更安心。

衛生局表示，第一線藥師非常辛苦，疫情爆發後，有資深藥師忙於口罩實名制，每晚都睡不著覺，也有藥師太太為了包裝口罩，滿手都是被紙割到的傷痕。藥師公會也表示，竹市有一家三口都是藥師，不只爸媽必須各顧一間藥局、兒子更是每天幫忙兩頭燒。

這位藥師古先生表示，小藥局人力吃緊，除了顧及原有工作，每天早上發口罩、下午還要包口罩，有時晚上歇業了還包不完，讓身心承受極大壓力。家中6、70歲的藥師雙親因此瘦了3、4公斤，但顧及鄰近居民需求而不願退場，讓熟客十分感動也心疼。

古先生說，14天領9片政策上路後，口罩配給數量也增加，市府除了提供大信封袋、如今更派志工協助包裝口罩，身為1、2人的小型藥局，真的超級「有感」，十分感謝市政府的大力支持。

衛生局表示，這些故事都只是竹市各大小藥局的縮影，藥師們從剛開始的手忙腳亂，到後來的身分乏術，但仍有許多藥局辛苦地堅守岡位，因此市府市府總動員及號召百位志工，實施每周兩天的「新竹市政府口罩包裝服務」，希望可以讓市府包口罩、藥局安心賣口罩、市民放心戴口罩！

衛生局表示，市府實地訪查深入了解藥局的需求後，為解決口罩包裝袋不良、包裝時間冗長、樣式分配不均等問題，全國首創「口罩包裝服務」，並無償提供自製紙袋及口罩盛裝外箱，在北區及東區區公所大禮堂，設置36條乾淨的工作產線。

衛生局表示，除了利用透明塑膠簾區隔，參與口罩包裝的志工皆須穿著隔離衣、髮帽、戴口罩與手套，嚴格掌握口罩品管，確認裝箱後由市府各局處協助載運口罩，再交回藥局販售，以「當日收、當日包、當日回」的高效率完成口罩包裝服務。

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