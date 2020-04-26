錢櫃逃生2人掉隊！他毛巾塞門縫撐10分鐘：警察打來才知道失火

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市中山區林森北路錢櫃發生火警，造成5死2命危，共54人送醫，消防局調查發現，錢櫃將5項消防設備全關，認定是業者疏失。對此，一名當時在唱歌的網友表示，他聞到味道報警才知道現場失火，痛批「全國最大的KTV連鎖集團居然這樣罔顧人命到極點」。

該名網友在PTT發文表示，他與朋友在錢櫃唱歌時，聞到燃燒塑膠的味道，起初以為別間包廂正在吸毒，立刻打電話報警。沒想到，警方竟回電說「失火了，快逃生」，嚇得他們立刻收拾東西離開。

「走廊全都是臭得要死的白煙」原PO回憶當初情況，表示由他打頭陣，一行5人順著逃生路線離開，但現場濃煙密布根本看不見，只能一人拉一個，但濃煙卻把逃生梯全部蓋住，只能回頭「不行，很難呼吸，能見度太差了，出去是不可能的事！」

▲林森錢櫃大火，民眾神情緊張害怕，此圖與本文無關。（圖／記者黃彥傑攝）

情急之下，原PO只能跟朋友躲到附近的713包廂內，以毛巾、衛生紙塞住門縫，冷靜下來避免消耗過多氧氣，趁機以Line聯繫失聯的兩個朋友，好在對方躲在原來的715包廂內，「過了10幾分鐘，包廂內的煙味越來越濃，大家也都越來越不舒服…後來聽到消防隊員拍牆壁的聲音」。

「感覺得到牆壁是很燙！」原PO等人確認好人術後，跟著消防員一個拉一個，順利從逃生梯離開，並到林森北路口的人行道上休息，成為第一批被救下的消費者。

回想起案發前的情況，原PO指出，第一次看到火災現場如此「安靜」，沒有警報、灑水、紓困，讓他不敢置信，「回到家看到這則新聞內容後，才想到這誇張的業者，該怎麼對亡者和我們這些消費者賠償，真的太誇張了！？根本罔顧人命到了極點」。

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