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快訊／林森錢櫃大火...5項救命消防設施竟都關閉！「包商9名工人」被約談

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記者張君豪、黃彥傑、陳以昇、林昱萱／台北報導

台北市林森錢櫃26日上午發生一場駭人火警，造成55人送醫，其中5人死亡。此外，離譜的是，錢櫃7、8、9樓仍在營業，但5項消防設備卻全部關閉。對此，稍早包商共9人已經被通知到警局約談，而目前朝公共危險罪、過失致死兩罪處理。

▲林森錢櫃大火，包商（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲林森錢櫃大火釀5死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

這起事件發生在26日上午10時許，事發當時5樓突然竄出濃烈大火，而事發當下仍有大批民眾在裡面唱歌，警消到場後，緊急疏散200名民眾、55人送醫，其中5人經搶救過後仍是不幸宣告不治。

對此，台北市消防大隊第三大隊長王證雄稍早直言，「這是嚴重的人為疏失，也絕對違法，相關單位絕對會究責」，事後須調查是業者還是施工包商關閉設備。此外，據了解，發現火苗竄出的第一目擊者是施作工人，當時通知工頭報警後，而目擊工人也表示，「他們到場是在刨挖將來要裝電梯的通道，結果發生火警。」

另外，目前起火原因還無法確定，而有工人向警方表示「現場有濃厚、異常的臭味」，但是瓦斯、溶劑、抑或旁邊有電線故障走火等詳細背景、事故起因還要再進一步調查。

▲▼林森錢櫃火警五樓火勢。（圖／民眾提供）

▲林森錢櫃火警五樓火勢。（圖／民眾提供）

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市副市長黃珊珊換穿消防衣進入火場勘查 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市林森錢櫃ktv大火,。（圖／記者李毓康攝）

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