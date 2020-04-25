台南男身體不適開車撞進店面　命危送醫不治

▲1名陳姓男子疑因身體不適，駕車失控撞店家騎樓，陳男送醫急救不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區25日中午傳出離奇車禍，1部轎車突然衝入公園路769巷1處店面騎樓，駕駛人受困車內，台南市消防局出動5車10人前往搶救，將駕駛救出，惟駕駛OHCA無生命跡象，馬上以救護車送永康奇美醫院搶救仍宣告不治。

台南市消防局119勤務中心於25日中午12時53分許據報，1部汽車衝入北區公園路769巷內1處民宅騎樓，駕駛人受困車內，和緯、公園消防分隊出動5車10人前往援，發現該車是衝入1家烘焙房店面騎樓，消防人員將駕駛人救出，惟發現駕駛人無生命跡象，已OHCA，馬上由和緯消防分隊救護車送往永康奇美醫院急救，惟經奇美醫院急救團隊全力搶救，仍宣告不治身亡。

台南市警五分局公園所據報派員前往勘查蒐證，警方初步調查，現場位在巷內，車輛行駛速度尚難達速度過快導致失控衝入騎樓之情況，懷疑駕駛人疑因身體不適而失控肇事。

經查，駕駛為52歲陳姓男子，車禍前疑似身體不適，精神不振而發生自撞店家騎樓，另名陳姓乘客人未受傷（陳男姐姐），自小客車車損多為鈑金刮傷、店家門口擺設裝飾桌椅斷裂、木門破裂，尚無其他損失。目前肇事原因及財物損失由警方調查處理，並報檢察官相驗中。

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