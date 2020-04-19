駕駛人薪資補助「超有感 」　高屏澎東監理站超過1500人申請

▲高屏澎東監理站受理駕駛人薪資補助，申請人相當踴躍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

高雄區監理所含轄站（屏東、台東、澎湖）假日不打烊，受理「駕駛人薪資補助紓困方案」，上千位以上接獲訊息的駕駛踴入到監理所站，急著要申請這份「救命錢」。

高雄區監理所所長梁郭國表示，駕駛人薪資補貼每人每月可享1萬元補助，連續3個月共補助3萬元，由於受新冠肺炎影響，許多駕駛人工作量減少，甚至沒有收入，生活遇到困難，希望政府的這筆補助費能幫忙渡過難關。

「還好有這筆補助費用，否則生活開銷真的很困難」鄭姓遊覽車駕駛說，高雄監理所員工都會幫司機填寫資料，很有耐心速度也很快，真得很有感！

駕駛人管理科科長龔建源說，兩天來受理超過1千5百件以上申請；配合防疫作為，進入監理所仍然要量測額溫及加強手部消毒，室內也要保持1.5公尺的安全距離。

監理所提醒駕駛，欲瞭解更多紓困方案可至公路總局網站防疫專區查詢或撥打各監理單位電話洽詢：

高雄區監理所(07)7711101轉分機201或209

屏東監理站(08)7666733轉分機301

臺東監理站(089)311539轉分機301

澎湖監理站(069)211167轉分機201。

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