荷蘭最大的「珍奇櫃」藏家　新版印刷重現18世紀生物圖鑑

談及生於1665年的荷蘭藥劑師Albertus Seba，大家也許有幾分陌生，不過再依循兩道線索：動物學家暨收藏家，以及俄國沙皇彼得大帝，是否霎時茅塞頓開？沒錯，Albertus Seba正是18世紀中期前，荷蘭最大的珍奇櫃（cabinets of curiosities）藏家之一，1717年時，馳譽在外的他更出售了一只珍奇櫃給彼得大帝。

所謂cabinet of curiosities，中文裡有不少譯法，如珍奇櫃、好奇櫥櫃抑或好奇屋等，裡頭置放的，不外乎當時珍稀的動植物標本、寶石和工藝品等等。根據歷史記載，此物出現於16世紀，型態可為房間或櫃子，而最具盛名且鳳毛麟角的珍奇櫃多半為皇室或貴族所持有，至於歐洲商人階層與早期科學從業者的藏物，則為今日博物館的濫觴。

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Albertus Seba 這位藥劑師對科學的貢獻，不僅是蒐羅珍稀的動植物，更在於詳實紀錄。Seba生前將歷時數十載囊集而來的物種，於1731年時委由畫家把各類生物栩栩如生給摹繪下來，嗣後進行彙編，再以精確插圖的畫冊形式出版，堪謂18世紀之時最讓人印象深刻的自然歷史綱領之一。前述珍貴圖像影響後輩深遠，尤其裡頭的分類學概念以及對自然歷史的鑽探，更啟蒙當今二名法系統奠定者，亦即生物學巨擘林奈（Carl Linnaeus）。

圖文來源／Colossal

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